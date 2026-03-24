Centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș vor beneficia de expertiză belgiană. Rogobete: Avem infrastructura, construim excelența

Diana Zaim
Ministerul Sănătății are în vedere dezvoltarea unui nou parteneriat cu autoritățile belgiene pentru formarea echipelor medicale din țara noastră în tratamentul pacienților cu arsuri grave.

„Spitalul Militar din Bruxelles a fost, de-a lungul timpului, un partener esențial pentru România. Mulți pacienți români cu arsuri grave au fost tratați aici și au avut o șansă reală la viață. Experiența acumulată – de la organizarea fluxurilor medicale până la rigoarea protocoalelor – reprezintă un model pe care România trebuie să îl integreze. (…) Am discutat despre dezvoltarea unui nou parteneriat între Ministerul Sănătății din România și autoritățile belgiene, care să vizeze formarea echipelor medicale din România direct în acest centru, dar și schimburi de expertiză în organizarea unităților pentru mari arși”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, România se află într-un moment decisiv: „Cele două centre pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt aproape finalizate. Clădirile sunt gata, echipamentele sunt în curs de instalare, iar anul acesta vor deveni operaționale.”

În acest context, ministrul Alexandru Rogobete a invitat echipa medicală și conducerea spitalului din Belgia să viziteze aceste centre și să contribuie direct, prin expertiza lor, la funcționarea lor la cele mai înalte standarde: „România are astăzi infrastructura. Următorul pas este să construim excelența în jurul ei.”

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

