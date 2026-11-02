Centriștii francezi, divizați în privința unui candidat comun care să o înfrunte pe Marine Le Pen la prezidențialele din 2027

Centrul politic din Franța este divizat cu privire la desemnarea unui candidat comun care să o înfrunte pe Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Fostul prim-ministru Gabriel Attal pledează pentru organizarea unor alegeri primare la care să participe mai multe formațiuni politice. „Avem nevoie de această alianță”, a declarat el la TF1. Alegerile primare sunt inevitabile, iar cu cât au loc mai curând, cu atât mai bine, a adăugat politicianul.

În schimb, Edouard Philippe, de asemenea fost prim-ministru și candidat la președinție, a afirmat că o astfel de abordare comună ar crea confuzie în rândul alegătorilor.

El a declarat pentru același post de televiziune că potențialii candidați din zona de centru și centru-dreapta susțin viziuni foarte diferite.

Attal a replicat că ei împărtășesc valori fundamentale și a avertizat că „dezastrul unui al doilea tur între Jean-Luc Melenchon și Marine Le Pen ar fi mult mai grav decât orice diferențe care ar putea exista între mine și ceilalți candidați”.

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Sondajele actuale o plasează clar pe Marine Le Pen în fruntea primului tur de scrutin. În funcție de institutul de sondare și de lista candidaților, aceasta este creditată cu un scor cuprins între 32% și 38%.

Pe locul al doilea se află veteranul de stânga Jean-Luc Melenchon, cu 15-20%. Candidații din zona de centru și centru-dreapta au pierdut, aproape fără excepție, din susținere în ultima perioadă. Philippe înregistrează în continuare cel mai bun scor, ajungând până la 16%.

Social-democratul Raphael Glucksmann înregistrează, de asemenea, un scor similar în sondaje. Alegerile se vor desfășura în două tururi, în lunile aprilie și mai ale anului viitor.

Ideea unui candidat comun, care să reprezinte diferite formațiuni, de la Partidul Renaissance al președintelui în exercițiu Emanuel Macron și până la conservatori, este vehiculată de ceva timp. Cu toate acestea, ideea nu a beneficiat de o susținere semnificativă până în momentul în care Attal, liderul Renaissance, și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă.