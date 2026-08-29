Centrul de patologie vasculo-cerebrală şi neurochirurgie, realizat cu fonduri din PNRR, a fost inaugurat la Cluj. Cseke Attila: O investiție în șansa oamenilor de a fi tratați la timp și la standardele medicinei moderne

Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost finalizat și recepționat. Investiția, în valoare de peste 50 de milioane de euro, beneficiază de finanțare europeană prin PNRR, finanțare publică națională și contribuție proprie.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii medicale publice din România și consolidează capacitatea sistemului medical de a oferi servicii de neurochirurgie de înaltă clasă și intervenții pentru patologii neurochirurgicale și vasculo-cerebrale complexe.

„Sunt onorat să mă aflu aici, după mai bine de 5 ani de la momentul în care am făcut primul pas și am promovat actul normativ pentru ca acest proiect să devină realitate. În neurochirurgie și în patologia vasculo-cerebrală, fiecare minut contează. Pentru un pacient aflat într-o urgență neurologică, timpul poate face diferența dintre recuperare și dizabilitate. Uneori, poate face diferența dintre viață și moarte. De aceea, aceasta nu este doar o investiție în clădiri, echipamente și infrastructură. Este o investiție în șansa oamenilor de a fi tratați la timp și la standardele medicinei moderne. Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie reprezintă o investiție majoră pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru sistemul medical românesc. Este infrastructura de care medicina de înaltă specializare are nevoie și, mai ales, infrastructura pe care pacientul o merită. Este și dovada că proiectele cu finanțare din PNRR se finalizează”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, la inaugurare.

Ministrul interimar al Sănătății a mai subliniat că, PNRR a reprezentat o oportunitate mare pentru România și sistemul medical românesc și a mulțumit tuturor echiplelor, administrațiilor și miniștrilor care au avut responsabilitatea de a duce acest proiect înainte.

Noul centru are:

105 paturi ( 79 pentru neurochirurgie și 26 pentru Terapie Intensivă)

6 săli de operații

un compartiment de neurochirurgie pediatrică, permițând tratamentul unei game largi de patologii, de la nou-născuți până la pacienți adulți.

pentru diagnostic și intervenție, centrul dispune de RMN, computer tomograf multistrat și angiograf.

spații pentru imagistică, sterilizare, urgențe, consultații în ambulatoriu și kinetoterapie.

Terapia Intensivă este organizată în boxe de două sau trei paturi, pentru supravegherea și monitorizarea permanentă a pacienților aflați în stare critică.

Infrastructură modernă pentru cazuri complexe, Centrul a fost realizat prin recompartimentarea sediului Clinicii de Medicină a Muncii și Boli Profesionale și extinderea acestuia cu un corp nou.

Centrul include un amfiteatru destinat pregătirii studenților și medicilor rezidenți, oferind cadrul pentru dezvoltarea profesională și pentru apropierea dintre activitatea clinică și educația medicală.

Prin creșterea capacității de tratament și concentrarea resurselor medicale într-o structură modernă, noul centru va deservi atât pacienții din Cluj, cât și pe cei din județele regiunii Nord-Vest.