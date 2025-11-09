ROMÂNIA
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică inaugurarea Centrului de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” —„un proiect care înseamnă viață salvată la timp, diagnostic corect și tratament rapid”.
„Un pas concret pentru depistarea timpurie a cancerului în România! Centrul va permite evaluarea pacienților pentru cele mai frecvente forme de cancer — sân, col uterin, colon, plămân și prostată — prin tehnologii moderne de imagistică și metode minim invazive de diagnostic”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Potrivit ministrului, echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR.
„Felicit și mulțumesc conducerii Institutului Oncologic București — doamnele manager și întreaga echipă — pentru modul în care au organizat și realizat acest centru și pentru implementarea exemplară a proiectelor cu fonduri europene”, a adăugat Rogobete.
De asemenea, ministrul a mulțumit tuturor medicilor, asistentelor, infirmierelor, psihologilor și întregului personal medical pentru devotamentul și profesionalismul cu care își desfășoară activitatea, fiind alături de pacienți în fiecare zi
„Cred cu tărie că prevenția și diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalității prin cancer. Vom continua să investim în astfel de centre în toată țara — pentru ca fiecare român să aibă acces egal la șansa de a trăi. Centrul funcționează în cadrul Institutului Oncologic București. Împreună construim un sistem medical mai uman, mai corect și mai aproape de oameni. Încrederea ne face bine”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
Președintele Senatului: România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării în toate formele lor
România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării, în toate formele lor, a transmis duminică președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului.
„9 noiembrie este Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului. Istoria nu se uită. Momente ca acesta sunt importante pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce ne-a unit și despărțit în vremuri grele, pentru a nu repeta greșelile trecutului”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Mircea Abrudean a subliniat că această zi este dedicată comemorării victimelor nevinovate ale urii, intoleranței și violenței generate de regimurile totalitare.
„Această zi ne reamintește că libertatea, demnitatea umană și respectul nu sunt câștiguri definitive. Ele trebuie protejate prin educație, prin implicare civică și printr-o cultură a responsabilității colective”, a adăugat președintele Senatului.
În final, el a subliniat că România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării, în toate formele lor.
„Promovarea toleranței, a adevărului istoric și a solidarității reprezintă datoria noastră față de trecut și față de generațiile viitoare”, a conchis Mircea Abrudean.
Nicușor Dan: Unirea de la 1859 nu a căzut din cer, ci a fost rezultatul acțiunilor unor oameni politici precum domnitorul Ghyka
Unirea de la 1859 nu a căzut din cer și nu a fost un dar făcut României, ci rezultatul acțiunilor unor oameni politici care au lucrat în acest sens, printre care s-a numărat și domnitorul Ghyka, a declarat duminică președintele Nicușor Dan, la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka.
„Cred că trebuie să folosim orice ocazie, și mai ales unele comemorative cum este cea de azi, pentru a ne spune nouă înșine și celor de lângă noi că istoria nu începe cu noi înșine. Și cred că prea des, în modul în care noi percepem istoria, insistăm pe rupturi, pe sincope, pe acele schimbări din istorie care au fost 1821, 1848, 1859, 1866, 1918 și toate celelalte, fără să punem accentul pe continuitate, pentru că, așa cum limba este o creație la care mulți oameni care de-a lungul timpului au gândit și s-au raportat la lume într-un anume fel, așa și o societate și modul în care este administrată o societate au rădăcini adânci din modul în care acum mulți ani niște oameni au gândit cum să o administreze. Și e important deci să vedem aceste continuități și să vedem rădăcina unor moduri în care acționăm ca societate azi”, a transmis Nicușor Dan.
În discursul său, președintele a subliniat că momentul repatrierii rămășițelor pământești ale domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka – ultimul domnitor al Moldovei înainte de Unirea din ianuarie 1859 – reprezintă un prilej de a reaminti că procesul de construcție a României moderne a început cu mult înainte de acel moment istoric.
Șeful statului a precizat câteva dintre deciziile importante pe care domnitorul Ghyka fie le-a inițiat, fie la care a participat: abolirea cenzurii, inițierea unor unități medicale specializate, inclusiv a unei maternități, înființarea școlii de ingineri de drumuri și construcții, reforme sociale îndrăznețe, abolirea robiei țiganilor, precum și înființarea Jandarmeriei – o instituție pentru pacea interioară, dar cu oameni pregătiți pentru lupte mai mari, într-o vreme în care forțele armate ale României erau limitate de înțelegerile marilor puteri.
„Trebuie să spunem și niște lucruri despre reformele sociale, curajul de a scădea impozitele, dijma pentru cei care lucrau pământul, și taxele vamale, așa numitele taxe pe circulația mărfurilor. Trebuie să spunem cu tărie că istoria Moldovei face parte din istoria României. Ne amintim azi că, încă din Evul Mediu, Moldova a purtat un al doilea nume, Moldovlahia sau Valahia Mică. Cu alte cuvinte, identitatea de neam, de limbă, de cultură, a fost o evidență dintotdeauna și, așa cum am spus, domnitorul Ghyka a fost unul dintre susținătorii Unirii cu România”, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele a revenit asupra modului în care este receptată istoria, subliniind că România se află încă sub influența felului în care regimul comunist a predat și a modelat percepția asupra trecutului, împiedicând recunoașterea meritelor domnitorilor care au făurit România modernă, considerați, într-o anumită perioadă, drept dușmani ai poporului.
„Cred că e vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului și cred că, așa cum Ana Blandiana a introdus sintagma „memoria ca formă de justiție”, cred că trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societății românești de azi. Recunoaștem azi, prin onorurile cuvenite unui șef de stat, demnitatea istoriei de dinainte de apariția statului național unitar. Onorăm rolul pe care l-a jucat clasa politică a acelei epoci la împlinirea ideii naționale. Sunt convins că putem azi să începem și să avem o privire mai senină și mai dreaptă asupra trecutului, din care să știm să culegem învățăturile cele mai bune despre viitor. Bine ai venit acasă, Măria Ta!”, a conchis Nicușor Dan.
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o serie de discuții la nivel înalt cu oficiali americani, despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României. El s-a întâlnit cu Doug Burgum, secretarul american pentru Interne, Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru Management și Resurse, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetică al Casei Albe.
Întâlnirile au avut loc în continuarea dialogurilor purtate în ultimele zile, în marja conferinței P-TEC de la Atena.
„Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Totodată, ministrul a reafirmat angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice.
„De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă”, a adăugat Alexandru Nazare.
Acesta a subliniat că România rămâne un partener de încredere în regiune, un promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și cu partenerii săi europeni.
„Voi continua să fiu prezent și să promovez interesele României în toate contextele în care trebuie să contăm mai mult. Prin participare, proactivitate și proiecte concrete, câștigăm teren important în lume”, a concluzionat ministrul Finanțelor.

