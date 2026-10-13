Centrul European pentru Reziliență Democratică își extinde cooperarea către țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE

Centrul European pentru Reziliență Democratică face un nou pas înainte, extinzându-și activitățile de cooperare în domeniul rezilienței democratice la țările candidate și la potențialele țări candidate.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această măsură extinde cooperarea practică a Centrului dincolo de granițele UE, oferind oportunități de a împărtăși expertiza, de a dezvolta capacități comune și de a colabora pentru a face față provocărilor comune, așa cum se prevede în cadrul „Scutului european al democrației”.

În contextul Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, miniștrii statelor membre au discutat despre posibilitățile de colaborare cu omologii lor din Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina, precum și din Kosovo.

La invitația statelor membre, partenerii din procesul de extindere vor putea acum să participe la mai multe proiecte comune în curs de desfășurare, inclusiv la exerciții de simulare a gestionării crizelor și la elaborarea de concepte și metodologii comune pentru detectarea manipulării informațiilor și a interferențelor străine.

Alte proiecte includ metode de măsurare a rezilienței democratice și sprijinirea siguranței vieții democratice prin cursuri de formare dedicate protecției jurnaliștilor, organizațiilor societății civile, verificatorilor de fapte și politicienilor.

Centrul European pentru Reziliență Democratică a fost lansat oficial la 24 februarie 2026, în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Acesta contribuie la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.

Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:

Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.

Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.

Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.

Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.

Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.

Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.

Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, sprijină activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.