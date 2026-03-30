Centrul TGA INCAS de la Craiova consolidează poziția României în cercetarea aerospațială și dezvoltarea tehnologiilor verzi

În apropierea Aeroportului Internațional Craiova, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” operează centrul tehnologic TGA – „Technologies for Green Aviation”, dezvoltat în cadrul unui proiect ambițios. Prin acest demers, centrul contribuie la plasarea României în prim-planul cercetării aerospațiale și al tehnologiilor ecologice.

În spatele TGA stă o investiție de peste 85 de milioane de lei, cofinanțată prin Programul Operațional Competitivitate. Platforma este dezvoltată pe baza principiilor Industriei 4.0 și urmărește un obiectiv clar: susținerea tehnologiilor aerospațiale până la niveluri avansate de maturitate tehnologică, în intervalul TRL 5–TRL 7.

Capabilități unice de cercetare-dezvoltare

TGA se conturează ca o infrastructură de cercetare-dezvoltare unică în Europa Centrală și de Est, completând strategic rețeaua existentă a INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, alături de platformele din București, Strejnicu și Măneciu. Dacă alte centre permit atingerea unui nivel de maturitate tehnologică de până la TRL 5, TGA extinde acest prag până la TRL 7 – un nivel esențial pentru finalizarea proiectelor aerospațiale complexe.

Această capacitate permite institutului să își reducă dependența de parteneri externi în domenii critice, precum fabricația subansamblelor aerospațiale, consolidând în același timp competitivitatea și eficiența financiară. Prin infrastructura sa avansată, TGA integrează procese de fabricație care anterior erau realizate prin colaborări externe, contribuind astfel la reducerea costurilor și a timpilor de execuție.

Clădirea TGA reunește capabilități de cercetare-dezvoltare cu un grad ridicat de performanță și eficiență, organizate într-o structură funcțională împărțită în trei zone distincte.

Prima zonă cuprinde o construcție pe trei niveluri (P+2), care include săli de meeting și conferință, o arhivă tehnică, o bibliotecă multifuncțională și spații de birouri. A doua zonă este configurată ca o hală tehnologică pe două niveluri înalte (P+1), cu o zonă centrală deschisă, destinată instalării test-rig-urilor pentru inspecția produselor rezultate din fluxurile tehnologice. Cea de-a treia zonă constă într-o hală tehnologică pe un singur nivel înalt, proiectată pentru instalarea test-rig-urilor dedicate acoperirilor pe suprafețe mari și care permite acces complet, de 360 de grade, la nivelul solului în jurul acestora.

Dotările TGA includ echipamente de ultimă generație, dintre care unele reprezintă premiere în Europa de Sud-Est. Prin utilizarea acestora, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” poate dezvolta fluxuri tehnologice sustenabile și eficiente, în linie cu tendințele globale din industria aviației verzi.

Centrul de Cercetare în Tehnologii Verzi Aerospațiale de la Craiova (TGA INCAS) se poziționează ca un reper de excelență în domeniul cercetării și dezvoltării aerospațiale sustenabile.

Prin utilizarea tehnologiilor verzi și a materialelor sustenabile, centrul contribuie la reducerea impactului ecologic al proceselor aerospațiale, promovând soluții eficiente energetic și prietenoase cu mediul, inclusiv prin diminuarea emisiilor generate în procesele de fabricație.

Dezvoltarea sustenabilă a capacităților tehnologice inovatoare susține consolidarea unor parteneriate strategice în domeniul aerospațial, precum Clean Sky 2 Joint Technology Initiative, programele European Space Agency derulate în cadrul Future Launchers Preparatory Program și colaborările științifice din International Forum for Aviation Research.

Investițiile sunt orientate către patru module tehnologice, echipate cu tehnologii de ultimă generație, dezvoltate într-o arhitectură modulară și scalabilă.

Structura centrului este organizată în jurul a patru module tehnologice, fiecare cu un rol bine definit în lanțul de cercetare și dezvoltare. Primul modul este dedicat tehnicilor robotizate pentru procesarea materialelor compozite pe întreg parcursul ciclului de monitorizare. Al doilea modul vizează achiziția de sisteme și echipamente pentru prelucrarea materialelor metalice cu geometrii complexe. Cel de-al treilea modul este orientat către acoperirea suprafețelor în atmosferă controlată, prin utilizarea unor instalații special concepute pentru industria aerospațială. Al patrulea modul integrează tehnologii dedicate proiectării avansate și controlului fabricației „3D”

Centrul generează deja efecte pozitive asupra modului în care sunt derulate proiectele INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” și este așteptat să devină un pilon important pentru inițiativele viitoare de cercetare cu grad ridicat de complexitate. Susținut de echipamente de ultimă generație și de o orientare constantă către sustenabilitate, TGA se conturează ca un reper de excelență în domeniul aviației verzi.