Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate

În apropierea Aeroportului Internațional Craiova, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” operează centrul tehnologic TGA – „Technologies for Green Aviation”. Ca urmare a unui proiect ambițios, centrul plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al tehnologiilor ecologice. Platforma TGA are la bază o investiție de peste 85 milioane de lei, cofinanțată prin Programul Operațional Competitivitate și este concepută pe baza principiilor Industriei 4.0, cu obiectivul de a sprijini dezvoltarea tehnologiilor aerospațiale la un nivel avansat de maturitate tehnologică (TRL 5–TRL 7).

Capabilități unice de cercetare-dezvoltare

TGA reprezintă o inovație unică în Europa Centrală și de Est și completează strategic infrastructura existentă a INCAS, care include platformele de cercetare și testare din București, Strejnicu și Măneciu. Spre deosebire de alte centre, care permit atingerea unui nivel de maturitate tehnologică până la TRL 5, TGA susține avansarea până la TRL 7, un stadiu esențial pentru finalizarea proiectelor aerospațiale complexe.

Acest progres asigură autonomia INCAS față de parteneri externi în domenii critice, cum ar fi fabricația subansamblelor aerospațiale, și consolidează competitivitatea și eficiența financiară a institutului. Datorită infrastructurii sale avansate, TGA preia procese de fabricație care anterior depindeau de colaborări externe, reducând semnificativ costurile și timpul necesar pentru finalizarea acestora.

Clădirea TGA oferă capabilități de cercetare-dezvoltare unice, caracterizate prin performanță ridicată și eficiență, organizate într-o arhitectură împărțită în trei zone distincte.

Zona 1 include o construcție pe trei nivele (P+2), cu săli de meeting și conferință, o arhivă tehnică, o bibliotecă multifuncțională și birouri. Zona 2 este reprezentată de o hală tehnologică pe două nivele înalte (P+1), cu zona centrală deschisă, destinată amplasării test-rig-urilor pentru inspecția produselor rezultate din fluxurile tehnologice. Zona 3 constă într-o hală tehnologică pe un singur nivel înalt, care permite instalarea test-rig-urilor pentru acoperiri pe suprafețe mari și oferă acces complet (360 de grade) la sol în jurul acestora.

TGA utilizează echipamente de ultimă generație, multe dintre ele premiere în Europa de Sud-Est. Acestea permit INCAS să creeze fluxuri tehnologice sustenabile și eficiente, aliniate cu tendințele globale din industria green aviation.

Centrul de Cercetare în Tehnologii Verzi Aerospațiale de la Craiova (TGA INCAS) reprezintă un model de excelență în cercetarea și dezvoltarea aerospațială sustenabilă

Centrul TGA minimizează impactul ecologic al proceselor aerospațiale prin utilizarea tehnologiilor verzi și a materialelor sustenabile. El promovează soluții eficiente din punct de vedere energetic și prietenoase cu mediul, inclusiv prin reducerea emisiilor generate de procesele de fabricație.

Dezvoltarea sustenabilă a capacităților tehnologice inovative joacă un rol crucial în consolidarea noilor parteneriate strategice din domeniul aerospațial. Acestea includ Parteneriatul Public Privat aerospațial JTI Clean Sky 2, capabilitățile tehnologice ESA în cadrul FLPP – Future Launchers Preparatory Program și colaborările științifice din IFAR – International Forum for Aviation Research.

Investițiile vizează cele patru module tehnologice, dotate cu echipamente de ultimă generație, într-o arhitectură modulară și scalabilă.

Primul modul se concentrează pe tehnici robotizate pentru procesarea materialelor compozite pe întreaga durată a ciclului de monitorizare. Al doilea modul se dedică achiziționării de sisteme și echipamente pentru prelucrarea materialelor metalice cu forme complexe. Al treilea modul vizează acoperirea suprafețelor în atmosferă controlată, utilizând instalații special concepute pentru industria aerospațială. În sfârșit, al patrulea modul integrează tehnologii orientate spre proiectarea avansată și controlul fabricației „3D”.

Centrul generează deja un impact pozitiv asupra desfășurării proiectelor INCAS și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate. Dotat cu echipamente de ultimă generație și susținut de un angajament ferm față de sustenabilitate, TGA se afirmă ca un model de excelență în domeniul aviației verzi.