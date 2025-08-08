SĂNĂTATE
Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor
Așa cum recunoști vocea unui prieten într-o mulțime, inteligența artificială (IA) poate identifica tipare medicale subtile în mii de imagini. La Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București, cercetătorii dezvoltă modele de deep learning care pot transforma modul în care medicii diagnostichează bolile.
Acești algoritmi de învățare profundă sunt antrenați să detecteze tipare complexe în date biomedicale – de la imagini medicale, la rezultate de laborator sau date genetice – permițând un diagnostic mai rapid, mai precis și o cercetare medicală mai eficientă.
„Nu vorbim despre roboți care înlocuiesc oamenii, ci despre tehnologie care le oferă superputeri”, subliniază echipa de la ICI București. Scopul nu este automatizarea completă, ci sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății prin instrumente inteligente, care pot procesa volume uriașe de informația într-un timp record.
Proiectele derulate la ICI București pun România pe harta inovației în sănătate digitală și deschid noi orizonturi pentru colaborarea dintre medici, cercetători și ingineri IT.
ROMÂNIA
Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire de aplicată cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Dragoș-Nicolae Pîslaru, împreună cu secretarele de stat Luminița Zezeanu și Carmen Moraru, prilej cu care a reiterat angajamentul ministerului pentru prioritizarea sănătății la nivel național.
„Sănătatea este o prioritate națională. Iar această prioritate trebuie susținută prin investiții clare, asumate și coerente. (…) Am discutat despre stadiul actual al investițiilor finanțate din fonduri europene – fie că vorbim despre construcții noi, modernizări sau dotări – și despre pașii următori pentru a ne asigura că toate aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit. Obiectivul nostru este clar: niciun proiect important în sănătate nu trebuie abandonat”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete în urma reuniunii.
De asemenea, acesta a anunțat că se lucrează la identificarea unor soluții de finanțare – din PNRR sau din viitorul exercițiu financiar european – astfel încât spitalele din România să fie moderne, funcționale și adaptate nevoilor reale ale pacienților.
„Colaborarea interinstituțională este esențială. Iar ceea ce construim alături de MIPE este mai mult decât un parteneriat – este un angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Continuăm. Cu responsabilitate, coerență și determinare”, a conchis ministrul sănătății.
ROMÂNIA
România și Emiratele Arabe Unite pregătesc un acord de cooperare în domeniul sănătății publice și al politicilor sanitare
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o înâlnire cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România, Sultan Mohamed Majed Alali, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor de colaborare în sectorul sănătății. Astfel, în luna septembrie urmează să fie semnat un Acord de cooperare între cele două părți.
„Am convenit, împreună cu Excelența Sa, ca în luna septembrie să semnăm un Acord de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății și Prevenției din Emiratele Arabe Unite. Acest acord va consolida relațiile de colaborare în domeniul sănătății publice și al politicilor sanitare, dar mai ales va deschide noi oportunități pentru schimbul de expertiză, bune practici și dezvoltarea de proiecte comune”, a transmis ministrul român în urma discuțiilor.
De asemenea, acesta a informat partea arabă că „țara noastră face pași concreți în ceea ce privește eficientizarea energetică a spitalelor, un obiectiv important pentru sustenabilitatea sistemului sanitar.”
„Am apreciat deschiderea și angajamentul părții emirateze pentru aprofundarea cooperării cu România și pentru identificarea de noi oportunități de investiții în sănătate. Cred cu tărie că dialogul și colaborarea internațională pot contribui semnificativ la modernizarea sistemului nostru de sănătate și la oferirea unor servicii medicale mai bune pentru cetățeni”, a mai transmis ministrul Alexandru Rogobete.
ROMÂNIA
”Sănătatea fără frontiere”, parteneriat transfrontalier România-R.Moldova, cu finanțare europeană de 1,6 mil. euro, a fost lansat la Galați
Astăzi, 4 august, a fost lansat oficial proiectul „Sănătatea fără frontiere”, un parteneriat transfrontalier între județul Galați și raionul Hîncești (Republica Moldova), ce are o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro, fonduri care vor fi investite în infrastructura medicală, echipamente moderne și formarea personalului din sănătate, de ambele părți ale Prutului, informează președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.
„Serviciile medicale din zona Târgu Bujor și comunele învecinate vor fi îmbunătățite semnificativ prin acest proiect cu finanțare europeană în valoare totală de 1,6 milioane de euro. Aproximativ 60.000 de locuitori vor beneficia direct de această investiție. (…) Sănătatea nu trebuie să cunoască granițe. Investim în infrastructură, în echipamente, dar mai ales în oameni”, mai transmite Consiliul Județean Galați.
- Din această sumă, peste 1,3 milioane de euro vor fi alocate construirii și dotării unui nou corp de clădire la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor. Noua construcție (regim P+1), eficientă energetic și adaptată standardelor actuale, va găzdui Camera de Primiri Urgențe și Secția de Medicină Internă, cu saloane moderne (2-3 paturi, baie proprie), climatizare și cabinete medicale.
- Noul corp, care va avea o suprafață de 600 mp, va fi dotat cu aparatură de ultimă generație: ecografe, paturi ATI, electrocardiografe, defibrilatoare, monitoare pentru funcții vitale, prize de oxigen și alte echipamente esențiale, menite să asigure îngrijiri medicale sigure și eficiente pentru pacienți.
- De cealaltă parte a Prutului, în localitatea Drăgușenii Noi, autoritățile din Hîncești vor moderniza Oficiul medicilor de familie, în cadrul aceluiași proiect.
- În plus, proiectul include schimburi de experiență între cadrele medicale și cursuri de prim-ajutor pentru 1.100 de elevi și profesori din județul Galați și raionul Hîncești.
v
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor
Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate
Israelul aprobă planul pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei
Iulian Chifu: Întâlnirea Trump-Putin. Rusia a mai câștigat ceva timp cu o primă propunere de pace. Luptele însă nu s-au oprit
Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei
România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina
Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Prelungirea PNRR presupune un proces decizional complet inițiat de CE și nu este fezabilă din perspectiva timpului, afirmă noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
Bogdan Ivan anunță că a transmis oficial Comisiei Europene proiectul pentru construirea unei giga-fabrici de inteligență artificială în România: Devenim un hub regional al tehnologiilor emergente
Luca Niculescu anunță lansarea unei campanii prin care le explică românilor „într-un limbaj clar, prietenos și interesant” aderarea României la OCDE: „Va însemna că vom juca în prima ligă a economiilor mondiale”
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
MAI semnalează o campanie de dezinformare potrivit căreia premierul Ilie Bolojan ar anunța intrarea României în război: „Aceste clipuri sunt false și fac parte dintr-o acțiune de manipulare”
- RUSIA1 week ago
Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
- ROMÂNIA1 week ago
Tehnologie românească pentru industria aerospațială: proiectul TOPCOAT, realizat de INCAS și partenerii săi
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Portul Constanța, două autostrăzi și proiecte ale industriei de apărare sunt propunerile României pentru programul SAFE trimise Comisiei Europene
- NATO1 week ago
Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră