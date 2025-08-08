Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor

Așa cum recunoști vocea unui prieten într-o mulțime, inteligența artificială (IA) poate identifica tipare medicale subtile în mii de imagini. La Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București, cercetătorii dezvoltă modele de deep learning care pot transforma modul în care medicii diagnostichează bolile.

Acești algoritmi de învățare profundă sunt antrenați să detecteze tipare complexe în date biomedicale – de la imagini medicale, la rezultate de laborator sau date genetice – permițând un diagnostic mai rapid, mai precis și o cercetare medicală mai eficientă.



„Nu vorbim despre roboți care înlocuiesc oamenii, ci despre tehnologie care le oferă superputeri”, subliniază echipa de la ICI București. Scopul nu este automatizarea completă, ci sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății prin instrumente inteligente, care pot procesa volume uriașe de informația într-un timp record.

Proiectele derulate la ICI București pun România pe harta inovației în sănătate digitală și deschid noi orizonturi pentru colaborarea dintre medici, cercetători și ingineri IT.