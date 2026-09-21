Cererea Franței de eliminare a miliardarului ruso-uzbek Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor UE blochează reînnoirea măsurilor individuale. Irlanda propune un compromis pe trei ani

Solicitarea Franței de a-l elimina pe miliardarul ruso-uzbek Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor individuale ale UE a blocat reînnoirea măsurilor aplicate unui număr de peste 2.600 de persoane și entități acuzate că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru depășirea impasului, președinția irlandeză a Consiliului UE propune scoaterea de pe listă a lui Usmanov și a omului de afaceri rus Mikhail Fridman, în schimbul prelungirii întregului regim pentru 36 de luni, potrivit Euronews.

Ambasadorii celor 27 de state membre s-au reunit luni dimineață, dar nu au reușit să ajungă la un acord. Negocierile urmează să fie reluate în cursul zilei, în condițiile în care actualele măsuri restrictive expiră la miezul nopții de marți dacă nu sunt prelungite printr-o decizie unanimă.

„Contururile unui acord încep să se profileze”, a declarat pentru Euronews un diplomat european implicat în discuții.

Compromisul avansat de președinția irlandeză presupune eliminarea lui Alisher Usmanov și Mikhail Fridman de pe lista neagră, în schimbul unei prelungiri cu trei ani a sancțiunilor aplicate celorlalte persoane și entități vizate.

O reînnoire pentru 36 de luni ar reprezenta o schimbare fără precedent față de sistemul actual, în care sancțiunile individuale trebuie prelungite la fiecare șase luni. Soluția ar reduce riscul apariției unor impasuri similare, deoarece un singur stat membru poate bloca prin veto reînnoirea întregului regim.

După mai multe zile de consultări, diplomații europeni se pregătesc pentru posibilitatea eliminării lui Usmanov de pe listă, deși această variantă continuă să provoace rezerve puternice în rândul mai multor guverne.

Disputa privind miliardarul ruso-uzbek a determinat deja statele membre să prelungească sancțiunile pentru numai șapte zile, până la 22 septembrie, după ce nu au reușit să convină asupra unei reînnoiri uzuale pentru șase luni.

Franța și Slovacia au cerut eliminarea lui Usmanov de pe listă, invocând considerente de securitate națională și solicitări venite din partea unor parteneri externi, potrivit Reuters.

Demersul Parisului ar avea legătură cu situația a doi cetățeni francezi aflați în închisoare în Azerbaidjan. Potrivit Euronews, eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor ar face parte dintr-un posibil aranjament în urma căruia președintele azer Ilham Aliyev i-ar grația pe cei doi francezi.

Rolul exact al Uzbekistanului în această înțelegere nu este clar. Autoritățile de la Tașkent, alături de alte state turcice, susțin de aproximativ doi ani eliminarea lui Usmanov, care are cetățenie rusă și uzbekă, de pe lista europeană. Acestea au făcut demersuri pe lângă instituțiile UE și mai multe state membre, în timp ce avocații omului de afaceri au solicitat, la rândul lor, ridicarea sancțiunilor.

Separat, Reuters relatează că Azerbaidjanul ar fi exercitat presiuni asupra Franței în această chestiune. Parisul nu a confirmat existența acordului și nici legătura dintre eliminarea lui Usmanov de pe listă și eliberarea celor doi cetățeni francezi.

Posibilul aranjament a nemulțumit mai multe state membre, care se tem că acceptarea lui ar crea un precedent prin care țări din afara UE ar putea folosi cetățeni europeni aflați în detenție pentru a obține ridicarea sancțiunilor aplicate unor persoane apropiate de Kremlin.

Uniunea Europeană l-a sancționat pe Usmanov în primele zile ale invaziei ruse pe scară largă împotriva Ucrainei, invocând legăturile sale apropiate cu președintele Vladimir Putin și interesele deținute în sectoare importante ale economiei ruse, care generează venituri substanțiale pentru stat.

Usmanov respinge acuzațiile și contestă sancțiunile în instanțele europene.

Relațiile dintre Franța și Azerbaidjan s-au deteriorat în ultimii ani. Din septembrie 2024, Ministerul francez de Externe avertizează cetățenii să evite călătoriile în această țară din cauza riscului de arestare arbitrară, detenție și procese inechitabile.

În lipsa unui compromis, sancțiunile individuale care prevăd înghețarea activelor și interdicții de călătorie pentru persoanele și entitățile vizate ar expira marți, la miezul nopții. Impasul nu afectează însă automat sancțiunile economice sectoriale ale UE împotriva Rusiei, care fac obiectul unui regim juridic separat.