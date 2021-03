CERT-RO, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB) lansează o campanie de conștientizare dedicată prevenirii fraudelor din mediul online

Dialogul politic cu Estonia este mai puternic ca oricând și suntem încrezători în perspectivele de cooperare în cadrul NATO și a formatelor B9 (platformă pentru aprofundarea dialogului și cooperării dintre aliați pe flancul estic al NATO, la care participă România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia) și Inițiativei celor Trei Mări (I3M), a transmis pe Twitter ministrul de externe Bogdan Aurescu în urma convorbirii telefonice de luni, 1 martie, cu omoloaga estoniană, Eva-Maria Liimets.

Very good & comprehensive 📞talk w/FM @eliimets 🇪🇪 on ways 2 enhance RO-EE sectoral&economic ties & 🇪🇺 coordination. Our political dialogue is as strong as ever. We’re confident in t/prospects of our coop in @NATO, #B9 & #ThreeSeasInitiative. We also have a joint approach on #EaP pic.twitter.com/sYFvTxH7mD

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 1, 2021