Certificatul digital al UE privind COVID a atins o nouă etapă importantă: Șapte state membre au decis să se conecteze la portalul UE și au început să elibereze primele certificate

Vicepreședintele Comosiei Europene, Vera Jourová, comisarul Johannes Hahn și comisarul Didier Reynders au salutat lansarea oficială a Parchetului European (EPPO), potrivit comunicatului oficial.

„Începând de astăzi, Parchetul European (EPPO) este operațional. Se deschide astfel un nou capitol în lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Primul serviciu de urmărire penală supranațional va proteja banii contribuabililor din UE, având competența de a investiga și de a urmări penal infracțiuni precum spălarea de bani, corupția și frauda transfrontalieră în materie de TVA”, au declarat cei trei comisiari, astăzi, 1 iunie.

#EPPO, we got it! Proud to be part of this historic moment of the operational start of the first Europeean Public Prosecutor‘s Office. pic.twitter.com/uQQQUaJruJ

— Věra Jourová (@VeraJourova) June 1, 2021