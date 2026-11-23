Panelul cetățenilor europeni privind reziliența democratică și-a încheiat ieri activitatea, odată cu cea de-a treia și ultima sesiune. Pe parcursul weekendului, aproximativ 150 de cetățeni ai UE, selectați aleatoriu din toate cele 27 de state membre și reprezentând diversitatea Uniunii Europene, au finalizat trei luni de deliberări. Participanții au formulat 23 de recomandări concrete privind consolidarea vieții democratice și încurajarea participării cetățenilor. Recomandările au fost înmânate vicepreședintei executive a Comisiei Europene, Henna Virkkunen.

Principalele teme abordate au inclus transparența și responsabilitatea politică, suveranitatea tehnologică, inteligența artificială, siguranța platformelor de socializare și integritatea informațiilor. Participanții au discutat, de asemenea, despre educația media și educația civică, participarea cetățenilor, coeziunea socială și încrederea în democrație, inegalități și pregătirea pentru situații de criză. Cele 23 de recomandări finale îndeamnă Comisia Europeană să se concentreze asupra a patru domenii prioritare:

„Cetățeanul care poate participa” – stimularea participării cetățenilor prin învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltarea gândirii critice, astfel încât toți cetățenii, inclusiv tinerii, să poată participa cu încredere la viața democratică.

„Reducerea distanței dintre cetățeni și instituții” – consolidarea transparenței și a responsabilității în procesul de luare a deciziilor politice. „Informație și tehnologie” – asigurarea accesului la informații de încredere, a unor spații online sigure și dezvoltarea educației media, pentru ca cetățenii să poată recunoaște tentativele de manipulare și să beneficieze de oportunitățile oferite de noile tehnologii, în timp ce riscurile acestora sunt gestionate corespunzător.

„O societate unită” – consolidarea solidarității între generații și grupuri sociale, crearea unor spații pentru dialog și înțelegere reciprocă și asigurarea unor condiții de viață adecvate și a unor politici incluzive pentru toți.

Pentru a asigura o reprezentare mai largă a perspectivelor cetățenilor, activitatea panelului a fost completată de peste 500 de evenimente locale și de contribuții ale cetățenilor din întreaga Europă, transmise prin intermediul Platformei pentru implicarea cetățenilor. Henna Virkkunen:

„Democrația trebuie construită pe soluții transparente și incluzive „Le mulțumesc tuturor participanților pentru contribuțiile lor bine gândite și valoroase. Aceste recomandări ne consolidează angajamentul de a întări încrederea democratică și de a crea spații online mai sigure și mai demne de încredere. Prin aprofundarea participării cetățenilor și a implicării civice, vom elabora politici care reflectă realitatea cotidiană a Europei. Democrația trebuie construită pe soluții transparente și incluzive, care să ofere tuturor posibilitatea de a se implica”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

La rândul său, comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a subliniat că panelul reprezintă, în multe privințe, „o mică reflectare a Europei însăși”. „Limbi diferite, experiențe diferite și puncte de vedere diferite, reunite pentru a se asculta reciproc și pentru a găsi un teren comun. Le sunt foarte recunoscător participanților pentru activitatea lor importantă. Ei îmbogățesc dezbaterile noastre democratice printr-o participare deschisă și receptivă și ne ajută să ne continuăm eforturile de protejare a democrației noastre împotriva amenințărilor”, a declarat Michael McGrath.