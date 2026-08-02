Ceuta. Președintele PPE, Manfred Weber, cere extinderea atribuțiilor Frontex: Europa trebuie să restabilească ordinea la frontiera externă

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, cere ca Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) să primească mai multe prerogative, având în vedere criza migrației din exclava spaniolă Ceuta din ultimele zile, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Vreau să dăm Frontex, agenția noastră pentru frontierele externe, ceea ce înseamnă protecția frontierelor în Europa, prerogative reale pentru aplicarea legii”, a declarat Manfred Weber sâmbătă pentru RTL.

„Dacă un guvern de stânga din Spania nu este dispus să securizeze frontiera externă, Frontex trebuie să primească și ea autoritate de comandă. Atunci Europa trebuie să meargă la această frontieră și să restabilească ordinea”, a mai spus Weber.

Imaginile cu zeci de mii de oameni care au ajuns în exclava Ceuta, din nordul Africii, au provocat neliniște în Uniunea Europeană.

Circulă diferite explicații pentru acest aflux masiv, dar mai mai multe țări în Europa au acuzat guvernul socialist din Spania pentru situație. Miniștrii de interne din UE se vor întâlni marți pentru a discuta incidentul.

„Nu trebuie să existe o situație necontrolată în Europa precum cea cu care ne-am confruntat în Ceuta în ultimele ore. Frontierele trebuie să fie asigurate”, a conchis Weber.

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Situația de la frontiera spaniolă din Ceuta a generat un val de reacții din partea liderilor europeni, care au pledat pentru măsuri ferme împotriva migrației ilegale și pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen a calificat vineri drept „inacceptabile” imaginile din orașul spaniol Ceuta și a transmis că Uniunea Europeană nu poate permite intrarea pe teritoriul său fără respectarea regulilor privind migrația.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a precizat că afluxul masiv de migranți din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, afirmând că acesta merită „cea mai fermă condamnare”.

Într-un discurs televizat susținut vineri dimineață, Sánchez a dat asigurări că guvernul va rămâne ferm în garantarea securității, indiferent de provocările sau circumstanțele cu care se va confrunta.