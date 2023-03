Charles al III-lea, primul șef de stat primit cu onoruri militare la Poarta Brandenburg: Monarhul britanic a început prima sa vizită externă, în Germania, țara ultimei vizite de stat a reginei Elisabeta a II-a

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a început miercuri o vizită de stat de trei zile în Germania, prima sa vizită externă după ce a fost proclamat monarh al Regatului Unit ca urmare a decesului reginei Elisabeta a II-a, devenind primul șef de stat în onoarea căruia a fost organizată o ceremonie cu onoruri militare la Poarta Brandenburg.

Suveranul britanic a fost primit la Berlin de președintele federal german Frank-Walter Steinmeier, care consideră această vizită drept un “gest european important” după ce Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană. Debutul vizitei regelui Charles al III-lea în Germania a coincis cu împlinirea, la 29 martie, a șase ani de când Marea Britanie a declanșat clauza de retragere din UE prevăzută la articolul 50 din Tratatul Uniunii.

Vizita monarhului britanic la Berlin trebuia precedată de o vizită la Paris, însă protestele masive din Franța privind reforma pensiilor susținută de Macron și adoptată de autoritățile franceze a determinat amânarea acestei călătorii care a oferit Germaniei onoarea de a fi prima destinație a noului monarh, coincizând astfel cu aceeași destinație pe care a avut-o și regina Elisabeta a II-a la ultima sa vizită de stat, în 2015, când a fost primită la Berlin de cancelarul Angela Merkel și de președintele Joachim Gauck.

Însoțit de regina consoartă Camilla, regele Charles al III-la a fost întâmpinat de Steinmeier și de soția sa, Elke Büdenbender, la Poarta Brandenburg din Berlin, cu o ceremonie de bun venit care a inclus onoruri militare.

Earlier today, The King and The Queen Consort arrived at Brandenburg Gate, one of the city’s most important landmarks, to begin the first State Visit of the new reign.

