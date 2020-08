Charles Michel convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European pentru a discuta situația din Belarus

Președintele Consiliului European, Charles Michel, convoacă o reuniune extraordinară a șefilor de stat și de guvern pentru a discuta situația din Belarus.

”Voi convoca o reuniune a membrilor Consiliului European, miercuri, ora 12.00, pentru a discuta situația din Belarus. Belarușii au dreptul de a decide cu privire la viitorul lor și de a-și alege liber liderul. Violența împotriva protestatarilor este inacceptabilă și nu poate fi permisă”, a scris Charles Michel pe contul de Twitter.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020