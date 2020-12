Charles Michel, convorbire telefonică cu premierul britanic: Acordul pentru viitoarele relații UE-Marea Britanie, esențial pentru cetățeni și companii

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că obținerea unui acord privind relațiile dintre UE și Regatul Unit post-Brexit la nivel de negociatori este „un mare pas înainte”, potrivit unui mesaj pe Twitter.

The announcement of an agreement at negotiators’ level on the 🇪🇺🇬🇧 future relationship is a major step forward!

Now is the time for the @EUCouncil & the @Europarl_EN to analyse it, before they give their green lights.

#EU27 unity has been and will remain key.#Brexit

— Charles Michel (@eucopresident) December 24, 2020