Charles Michel, despre posibilitatea ca președintele Iohannis să îi succeadă la șefia Consiliului European: Joacă un rol important și ajută la construirea de punți între țările membre

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a aterizat miercuri la București pentru o rundă de consultări privind viitoarea agendă strategică a Uniunii Europene, imortalizând momentul pe rețelele de socializare, unde l-a felicitat pe președintele Klaus Iohannis pentru aderarea României la spațiul Schengen pe cale aeriană și maritimă.

“Tocmai am aterizat pentru prima dată în România de când aceasta a aderat la spațiul Schengen aerian și maritim. Un obstacol mai puțin în calea liberei circulații a bunurilor și persoanelor. Felicitări, domnule președinte Klaus Iohannis, pentru acest mare succes pentru țara dumneavoastră și pentru spațiul Schengen în ansamblu“, a scris Michel, pe X.

Just landed for the first time in Romania since it joined the air and sea Schengen area 🇪🇺🇷🇴.

One less obstacle to the free movement of goods and people.

Congratulations, President @KlausIohannis on this great success for your country and for the Schengen area as a whole. pic.twitter.com/xHyJ5yigti

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 3, 2024