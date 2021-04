Charles Michel, discuție cu președintele Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO: UE sprijină fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei

UE sprijină fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a transmis președintele Consiliului European, în urma unor discuții telefonice, joi, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Cei trei oficiali au discutat pe marginea îngrijorării produse de comasarea trupelor ruse la granița cu Ucraina, al cărei est este controlat de separatiști pro-ruși controlați de Moscova.

„UE este fermă și unită în sprijinul său fără echivoc față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a transmis șeful Consiliului European.

In my calls today with President @ZelenskyyUa and with @NATO

Sec-Gen @jensstoltenberg we discussed with deep concern the Russian military build up near Ukraine’s borders.#EU is firm and united in its unequivocal supports to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/Nfs7VTgTSN

— Charles Michel (@eucopresident) April 15, 2021