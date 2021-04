Charles Michel explică lipsa sa de reacție cu privire la gafa de protocol din Turcia la adresa șefei Comisiei Europene: Am decis să nu facem o scenă, ci să ne concentrăm pe esența discuțiilor politice

Președintele Consiliului European, Charles Michel, explică lipsa sa de reacție cu privire la gafa de protocol făcută de oficialii turci la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de pe 6 aprilie, la Ankara, printr-o decizie comună luată cu aceasta de „a nu face o scenă care să înrăutățească lucrurile”, ci de „ a ne concentra pe esența discuțiilor politice cu gazdele noastre”, potrivit unui mesaj publicat miercuri seara, pe Facebook.

De asemenea, Charles Michel a punctat că aparenta sa nepăsare față de „tratatmentul diferențiat, ba chiar inferior, la adresa președintelui Comisiei Europene”, cauzat de „interpretarea strictă a regulilor de protocol de către autoritățile turce”, a fost interpretată greșit în imaginile și filmarea care au circulat pe internet.

„Nimic nu poate fi mai departe de adevăr, sau de sentimentele mele profunde – sau într-adevăr de principiile respectului pe care le susțin atât de mult”, a spus liderul UE. „În acel moment, în timp ce ne dădeam seama de natura regretabilă a situației, am decis să nu înrăutățim lucrurile prin crearea unei scene. La începutul întâlnirii, am hotărât să ne concentrăm pe substanța discuțiilor politice pe care Ursula și cu mine urma să le lansăm cu gazdele noastre. Aceste discuții s-au concentrat în special pe conversația pe care am avut-o cu președintele Erdoğan cu privire la Convenția de la Istanbul, drepturile femeilor și ale copiilor și, mai pe larg, protejarea valorilor noastre fundamentale”, a continuat Charles Michel.

În înregistrarea video cu întâlnirea celor trei lideri, se vede cum, după fotografiile oficiale, Michel şi președintele turc Recep Tayyip Erdogan se aşază pe cele două scaune alocate, în timp ce Von der Leyen pare nesigură în legătură cu locul unde ar trebuie să se aşeze. Şefa Comisiei Europene a rămas în picioare uitându-se la cei doi, făcând un gest cu mâna dreaptă şi părând a exclama un „eh” în semn de nedumerire. În cele din urmă, aceasta s-a așezat pe o canapea, la distanță de cei doi, și vizavi de ministrul de externe Mevlüt Çavuşoğlu.

Incidentul a provocat o reacție imediată și din partea purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer, care a declarat că „este absolut evident că în timpul unei vizite comune într-o țară străină, unde participă ambii președinți, aceștia ar trebui tratați în același mod”, a spus el – menționând, de asemenea, că departamentul de protocol al Comisiei a lipsit de la eveniment din cauza restricțiilor Covid, relatează euobserver.com.

Tratatul privind UE enumeră instituțiile UE în ordine, plasând Comisia Europeană sub Consiliul European, însă Mamer a precizat că președinții celor două instituții ale UE au același rang protocolar. Purtătorul de cuvânt a subliniat, de asemenea, că Comisiei Europene i s-a oferit o direcție politică în vizita sa în Turcia, subliniind o declarație făcută de liderii naționali ai statelor membre ale UE la sfârșitul lunii martie.

În plus, alte vizite comune anterioare, făcute de președinții bărbați ai instituțiilor UE, ei sunt așezați cot la cot cu Erdoğan.

În orice caz, președintele Consiliului European a dorit să pună accentul pe faptul că întâmplarea de la Ankara i-a provocat „întristare” tocmai din cauza insinuărilor că ar fi fost indiferent la adresa colegei sale și a faptului că situația a umbrit rezultatele muncii depuse de ambii lideri europeni pentru revitalizarea relațiilor cu Turcia.

„Mă întristează două aspecte. În primul rând, orice sugestie că aș fi putut fi indiferent față de gafa de protocol la adresa Ursulei, mai ales având în vedere cât de onorat sunt să fac parte din proiectul european, ale cărui două dintre cele patru instituții principale sunt conduse de femei, Ursula von der Leyen și Christine Lagarde. Și cât de mândru sunt că o femeie, prima din istorie care a ocupat funcția, mi-a succedat ca prim-ministru al Belgiei. În al doilea rând, sunt întristat că această situație a umbrit munca geopolitică substanțială și benefică pe care am realizat-o împreună la Ankara și care sper să se dovedească fructuoasă pentru Europa”, a conchis Charles Michel.

Amintim că liderii Uniunii Europene au transmis marți că blocul este pregătit să urmeze o agendă concretă și pozitivă cu Turcia, în special în domeniul cooperării economice și al migrației, după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a primit la Ankara pe șeful Consiliului European, Charles Michel, și pe președinta Comisiei Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre viitorul legăturilor bilaterale și a căuta o cale de urmat după escaladarea anul trecut a tensiunilor.

Vizita în Turcia a survenit în contextul în care pe 26 martie, în urma reuniunii liderilor din cele 27 de state membre, von der Leyen și Michel anunțau că Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze cu Turcia după o abordare în doi pași, care să presupună cooperarea etapizată și progresivă într-o serie de domenii, dar și reversibilitatea măsurilor de cooperare în cazul în care Turcia își reia acțiunile destabilizatoare din estul Mării Mediterane și care contravin dreptului internațional.