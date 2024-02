Charles Michel: Fiecare euro mobilizat pentru Ucraina nu este un act caritate. Este un euro investit în securitatea Europei

Corespondență din Strasbourg

Fiecare euro mobilizat pentru a sprijini Ucraina este un euro investit în securitatea și prosperitatea Ucrainei, a declarat marți președintele Consiliului European, Charles Michel, în plenul Parlamentului European.

Șeful Consiliului European a vorbit în hemiciclul de la Strasbourg despre rezultatele Consiliului European extraordinar din data de 1 februarie. Atunci, liderii celor 27 de state membre ai Uniunii Europene, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban, au ajuns la un acord cu privire la mecanismul de sprijin de 50 miliarde de euro pentru Ucraina, înțelegerea fiind anunțată de președintele Consiliului European, Charles Michel, la doar nouă minute de la începerea summitului.

Referindu-se la dubla decizie – de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina (decembrie 2023) și de “a acorda Ucrainei sprijinul macro-financiar de 50 de miliarde de euro (februarie 2024), Charles Michel a precizat că această “dublă decizie arată că suntem hotărâți să nu ne lăsăm intimidați de Rusia, care a decis să încalce brutal și brusc suveranitatea Ucrainei și dreptul internațional și care atacă valorile noastre democratice cele mai fundamentale”.

El a precizat că această decizie “de a nu ne lăsa intimidați și de a fi hotărâți să sprijinim Ucraina” va fi continuată “atât timp cât va fi necesar”.

“Vreau să o spun aici cu mare solemnitate celor care, din când în când, încearcă să instige la îndoială sau la suspiciune: fiecare euro european mobilizat pentru a sprijini Ucraina este un euro investit în propria noastră securitate și prosperitate. Este un euro investit în stabilitatea Uniunii Europene“, a continuat el, insistând că sprijinul pentru Ucraina nu este “un act de caritate”.

Support for Ukraine is not charity. It is our moral duty. An investment in our security & peaceful future.

We owe it to the generations to come, for our children and grandchildren. Just as those that came before us had the vision & responsibility to build this project based on… pic.twitter.com/LBtR9wcrbB

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2024