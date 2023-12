Charles Michel i-a sunat pe Zelenski și Maia Sandu, felicitându-i pentru “virajul istoric” pe care Ucraina și Moldova îl iau prin lansarea tratativelor de aderare la UE

Corespondență din Bruxelles

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-au exprimat “mândria” faptului că Uniunea Europeană și-a respectat angajamentele prin decizia de lansare a tratativelor de aderarea la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

Consiliul European, reunit într-un summit crucial la Bruxelles, a adoptat decizia istorică a deschiderii negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova, într-o hotărâre semnal pentru viitorul politicii de extindere a Uniunii Europene, pe care liderii statelor membre au consacrat-o ca fiind “o investiție geostrategică și geopolitică”, în pofida anunțului inițial al premierului maghiar Viktor Orban că se va opune acestui pas. Decizia, luată în unanimitate, a fost adoptată prin abținerea la vot din partea Ungariei, Orban părăsind sala summitului.

Informația a fost confirmată de la cel mai înalt nivel de președintele Consiliului European, Charles Michel, și cuprinsă în paragraful al 15-lea al concluziilor Consiliului European. “Consiliul European decide să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Consiliul European invită Consiliul să adopte cadrele de negociere respective după ce vor fi luate măsurile relevante prevăzute în recomandările respective ale Comisiei din 8 noiembrie 2023”, se arată în concluziile adoptate.

“Liderii au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova și să acorde statutul de candidat Georgiei. O decizie strategică și o zi care va rămâne gravată în istoria Uniunii noastre. Sunt mândră că ne-am respectat promisiunile și încântată pentru partenerii noștri“, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma de socializare X.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.

A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union

Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2023