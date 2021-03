Charles Michel, înaintea videoconferinței cu liderii UE: Vom discuta alături de Joe Biden despre viitorul cooperării cu SUA

Președintele SUA Joe Biden va participa joi la summitul Consiliului European din această săptămână, care se va desfășura în format videoconferință, marcând o nouă premieră în noul capitol al relațiilor transatlantice pe care Europa și SUA și l-au asumat după începutul mandatului lui Biden la Casa Albă.

“Aștept cu nerăbdare să-l întâmpin pe președintele SUA la reuniunea din această săptămână a Consiliului European. L-am invitat pe președintele SUA să se alăture reuniunii noastre pentru a-și exprima viziunea cu privire la viitorul cooperării noastre“, a anunțat, pe Twitter, președintele Consiliului European, Michel afirmând în dese rânduri că își dorește organizarea chiar a unui summit în persoană între liderul SUA și omologii săi din UE.

“Este timpul să reconstruim alianța noastră transatlantică”, a continuat acesta, având în vedere că participarea lui Biden la reuniunea virtuală a Consiliului European vine după ce secretarul de stat al SUA Antony Blinken a participat luna trecută la o reuniune virtuală similară cu miniștrii de externe din UE, iar trimisul special pentru climă al liderului SUA, John Kerry, a participat la o reuniune a Colegiului Comisiei Europene.

De asemenea, vicepreședinta SUA Kamala Harris s-a adresat Parlamentul European la data de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în timp ce șeful diplomației americane, Antony Blinken, se află în aceste zile la Bruxelles, unde participă la prima sa reuniune ministerială în cadrul NATO, va avea întrevederi cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu Înaltul Reprezentant al UE Josep Borrell și cu omologii săi din Italia, Franța, Germania, Regatul Unit și țările grupului de la Vișegrad.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.

I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.

Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb

— Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021