Charles Michel intenționează să includă situația din Georgia pe ordinea de zi a reuniunii informale a Consiliului European de la Budapesta: Vom stabili următorii pași în relațiile noastre cu Georgia

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că intenționează să includă situația din Georgia pe ordinea de zi a reuniunii informale a Consiliului European de la Budapesta, care va avea loc pe 7 noiembrie, în paralel cu întâlnirea Comunității Politice Europene.

În egală măsură, acesta a solicitat ”Comisiei Electorale Centrale și altor autorități relevante” din Georgia să ”își îndeplinească datoria de a investiga și de a soluționa rapid, transparent și independent neregulile electorale și acuzațiile în acest sens”, apel după ce observatori ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au constant situație de coerciție asupra unor alegători în cadrul scrutinului parlamentar care a avut loc în acest weekend, esențial pentru parcursul european al țării.

Following the parliamentary elections in Georgia, I intend to put Georgia on the agenda of the informal #EUCO in Budapest.

We note the OSCE/ODIHR preliminary assessment and call on the Central Election Commission and other relevant authorities to fulfil their duty to swiftly,…

