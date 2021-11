Charles Michel, la sesiunea specială a Adunării Mondiale a Sănătății pentru un tratat internațional privind pandemiile: Sper că vom face istorie. Abordarea „O singură sănătate” este un „must-have”

Președintele Consiliului European Charles Michel speră că, prin deciziile care vor fi luate luni, 29 noiembrie, în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății pentru elaborarea unui tratat internațional privind pandemiile, se va face „istorie”. De asemenea, liderul european i-a încurajat pe omologii săi de la nivel mondial să ia „măsuri îndrăznețe și decisive” în favoarea consolidării dimensiunii preventive a arhitecturii globale de sănătate.

Aceasta este doar a doua oară în istoria Organizației Mondiale a Sănătății când are loc o sesiune extraordinară.

„Astăzi sper că vom face istorie. Situația din lume o cere. În timp ce vorbim, lumea se confruntă cu un nou val de Covid-19, un memento clar al datoriei noastre față de cetățenii noștri și față de ceilalți. Este responsabilitatea noastră colectivă să nu lăsăm niciodată ca o altă pandemie să ne găsească nepregătiți, necoordonați sau lucrând izolat unii de alții. Rezultatul acestei sesiuni – și deciziile dumneavoastră de astăzi – sunt vitale pentru modul în care vom coopera în viitor și pentru modul în care vom preveni, ne vom pregăti, vom detecta și vom răspunde la amenințările la adresa sănătății în viitor. După cum știți, am fost un susținător puternic al unui tratat internațional sau al unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind pregătirea pentru pandemii. Avem nevoie de o schimbare treptată în arhitectura noastră globală de sănătate. Noi toți – lideri politici și lideri ai organizațiilor internaționale – trebuie să fim în fruntea acestor eforturi globale. Trebuie să arătăm lumii că putem coopera, să construim punți și să găsim soluții comune. Nu există un glonț de argint. Nu există o singură cale de ieșire. Și nu există soluții ușoare în gestionarea provocărilor masive ale amenințărilor globale la adresa sănătății. Dar am demonstrat deja că, atunci când lucrăm împreună, ingeniozitatea umană nu cunoaște limite. Dezvoltarea de vaccinuri în doar zece luni este un exemplu perfect. Nu este nimic mai puțin decât un miracol. Acum este momentul ca dumneavoastră, Adunarea Mondială a Sănătății, să oferiți cadrul juridic pentru aceste soluții durabile. Trebuie să garantăm că, în cazul unei noi pandemii, vom avea vaccinurile de care avem nevoie, împreună cu toate celelalte contramăsuri. Și, la fel de important, trebuie să asigurăm un acces echitabil la aceste contramăsuri. Pur și simplu nu putem permite ca aceeași inegalitate pe care am văzut-o și continuăm să o vedem să se repete în viitoarele pandemii. De aceea, trebuie să acționăm”, a îndemnat Charles Michel, în discursul său în fața Adunării Mondiale a Sănătății.

De asemenea, președintele Consiliului European a subliniat necesitatea implementării abordării „O singură sănătate” pentru prevenția globală a pandemiilor.

„Avem o ocazie unică de a merge direct la esența măsurilor de prevenție. Și mă refer la “O singură sănătate”. Acesta nu este doar un concept. Trebuie să îl traducem în acțiuni concrete și în instrumente tangibile. Oamenii de știință se așteaptă ca 70% din viitoarele pandemii să provină din boli zoonotice, așa că trebuie să înțelegem mai bine legăturile dintre sănătatea umană, animală și cea a mediului. Abordarea “O singură sănătate” nu este un lux. Este un “must-have” pentru viitoarea sănătate globală. Lumea se bazează pe dumneavoastră. Împreună, să luăm măsuri îndrăznețe și decisive”, a mai spus Charles Michel.

Organizația Mondială a Sănătății organizează luni o reuniune specială pentru a începe discuțiile privind un posibil nou pact, care ar urma să stabilească reguli convenite privind schimbul, dezvoltarea și distribuirea de vaccinuri, tehnologie, cercetare, consumabile medicale și date, cu statele membre sau țările care negociază regulile.