Charles Michel militează pentru întărirea autonomiei strategice a UE: Nu avem nevoie de un alt Afganistan pentru asta

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat în cadrul Forumului Strategie Bled din Slovenia că Uniunea Europeană nu mai are nevoie de un alt Afganistan pentru a începe să lucreze la autonomia strategică.

„Influența europeană va fi cea mai mare provocare pentru noi. Nu avem nevoie de un alt Afganistan pentru a înțelege că UE trebuie să depună eforturi pentru o mai mare autonomie și capacitate de acțiune”, a transmis Charles Michel în discursul său.

Potrivit oficialului european, autonomia strategică presupune „să lucrăm la puterea noastră economică, la capacitățile noastre de vecinătate și de securitate”, a mai adăugat președintele Consiliului European.

European influence will be our greatest challenge.

We don’t need another #Afghanistan to grasp that the EU must strive for greater autonomy and capacity for action.

Our strategic autonomy requires working on our economic power, neighbourhood and security capabilities.#BSF2021 pic.twitter.com/M9Nyp1n5of

— Charles Michel (@eucopresident) September 1, 2021