Charles Michel: Poziția de lider a UE în privința tranziției ecologice și digitale, expresia suveranității europene

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a primit marți, la Palatul Elysee, pe președintele Consiliului European, Charles Michel pentru a discuta despre prioritățile președinției franceze a Consiliului UE, despre securitate și apărare, cât și despre chestiuni economice, cum ar fi investițiile și creșterea economică, care se vor afla în centrul reuniunii informale a Consiliului European din martie 2022.

Franța a preluat, 1 ianuarie 2022, de la Slovenia, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, deschizând un trio din care mai fac parte Cehia (iulie-decembrie 2022) și Suedia (ianuarie – iunie 2023).

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre viitorul summit UE-Africa din februarie 2022 și au adus un omagiu președintelui Parlamentului European, David Sassoli.

„Sunt convins că, în următoarele săptămâni, vom avea ocazia de a trece treptat de la gestionarea crizei COVID-19, la consolidarea unui proiect de redresare economică, o consolidare bazată pe inovare, investiții și inteligență colectivă europeană. Vreau să mulțumesc președinției franceze, și în special președintelui Macron, pentru că a purtat această dezbatere de mult timp pe această idee de suveranitate europeană. În acest sens, propunerea franceză de a organiza un summit în luna martie în Franța, bazat pe investiții și creștere economică, va fi un moment important pentru proiectul european, deoarece va fi o oportunitate pentru ca toți actorii europeni să elaboreze împreună strategii comune în materie de inovare și investiții. Sunt convins că va fi un moment important pe care vom continua să îl pregătim meticulos”, a transmis Charles Michel, potrivit comunicatului oficial.

„Vă puteți baza pe sprijinul deplin al Consiliului European pentru o președinție franceză puternică, care să promoveze proiectul nostru comun. Doresc să felicit conducerea președinției pentru că a dus la bun sfârșit dezbaterea privind suveranitatea UE”, a scris acesta, pe Twitter.

