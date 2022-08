Charles Michel, promisiune către Zelenski: UE este pregătită să joace un rol major în eforturile internaționale pentru reconstrucția Ucrainei

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a participat ieri, 23 august, la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea, organizat de președintele Zelenski, prilej cu care înaltul oficial european a reiterat că Uniunea Europeană nu recunoaște și nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului.

De asemenea, acesta și-a exprimat în fața liderilor lumii îngrijorarea gravă cu privire la bombardamentele repetate de la centrala nucleară Zaporojie: „Acțiunile Rusiei riscă un dezastru nuclear, iar acesta este un moment de prudență și reținere. Susținem pe deplin eforturile depuse de Secretarul General Guterres și de Organizația Națiunilor Unite. Rusia trebuie să permită imediat accesul experților ONU și susținem, de asemenea, stabilirea unei zone demilitarizate în jurul centralei nucleare.

Crimea is Ukraine.

The EU will not recognise its illegal annexation.

Russia’s aggression did not start on 24/2, but in 2014, with the illegal annexation of Crimea.

Since February, Russia has used #Crimea as a strategic springboard to invade & attack #Ukraine.@crimeaplatform pic.twitter.com/9X8wHAx1zD

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 23, 2022