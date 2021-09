Charles Michel se declară convins că Joe Biden este „sincer în favoarea integrării europene”, dar „SUA nu s-au consultat cu Europa când au anunțat retragerea din Afganistan”

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a participat în această dimineață la Digital Summit din Tallinn, locul în care liderii națiunilor digitale conduc conversația globală despre digitalizare, iar cu acest prilej a reiterat importanța unei noi strategii digitale care să facă UE mai puțin dependentă și mai mult influentă.

„Europa trebuie să se străduiască să aibă mai multă influență și mai puțină dependență. Acest lucru este valabil atât pentru strategia noastră digitală, cât și pentru strategia geopolitică. Trebuie să dezvoltăm o viziune comună și o viziune ambițioasă a UE privind conectivitatea, ancorată în valorile și standardele noastre”, a transmis președintele Charles Michel în cadrul summitului.

We must develop a common view and an ambitious EU vision on connectivity anchored in our values and standards. #TallinDigitalSummit #TDS2021 pic.twitter.com/YFxu2yoBaW

That applies both to our digital strategy & geopolitical strategy.

Europe must strive for more influence and less dependence.

În cadrul vizitei sale în Estonia, Charles Michel a avut o întrevedere și cu premierul Kaya Kallas. Acesta a declarat ulterior că „digitalul este esențial în transformarea economiilor noastre, înglobând strategia globală de conectivitate a UE.”

Thank you prime minister @kajakallas for convening #TallinnDigitalSummit

Estonia 🇪🇪 has put itself at the very heart of the digital revolution.

Digital is key in transforming our economies, encompassing EU’s global connectivity strategy.#tds2021 pic.twitter.com/W5fQdzpGD5

— Charles Michel (@eucopresident) September 6, 2021