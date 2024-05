Charles Michel: UE transmite condoleanțe pentru moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi și a ministrului său de externe

Președintele Consiliului European, Charles Michel, face apel la toți politicienii și liderii din Georgia să profite de ”fereastra de oportunitate” deschisă de președinta Salome Zurabişvili, care a respins prin veto legea privind ”influența străină”, și să mențină țara pe ”direcția europeană”, pe care ”populația o sprijină”.

”Vetoul exprimat de președinta Zurabişvili asupra legii privind transparența oferă un moment suplimentar de reflecție. În forma sa actuală – legea nu este în concordanță cu valorile și calea UE. Fac apel la toți politicienii și liderii din Georgia să folosească bine această fereastră de oportunitate și să se asigure că Georgia rămâne pe cursul european pe care populația îl susține. Continui să monitorizez îndeaproape evoluțiile din Georgia”, a menționat Michel într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

🇬🇪President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.

I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and…

