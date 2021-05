Charles Michel, Ursula von der Leyen și premierul Japoniei au discutat despre Parteneriatul Strategic și au adoptat Alianța Verde UE-Japonia

Președintele Consiliului European, Charles Michel împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și cu premierul Japoniei, Yoshihide Suga, s-au întâlnit joi prin intermediul unei videoconferințe, cu ocazia celui de-al 27-lea Summit UE-Japonia, pentru a consolida Parteneriatul Strategic și pentru a adopta Alianța Verde, informează comunicatul oficial.

„Ne-am reunit pentru a continua parteneriatul nostru, bazat pe interesele și valorile comune ale libertății, respectării drepturilor omului, democrației, statului de drept, comerțului liber și echitabil, multilateralismului eficient și ordinii internaționale bazate pe reguli”, au transmis aceștia.

Liderii au subliniat că, Acordul de parteneriat economic UE-Japonia și Acordul de parteneriat strategic consolidează capacitatea de a aduce beneficii concrete cetățenilor. În prezent, pandemia COVID-19 și impactul tot mai mare al schimbărilor climatice și noile provocări de securitate în Indo-Pacific și în întreaga lume fac cooperarea lor mai necesară ca niciodată.

„Ne unim forțele pentru a învinge pandemia de COVID-19 și ne dorim să construim un mediu mai rezilient, mai incluziv, mai rezistente ecologic și digital, să facilităm comerțul, să intensificăm activitatea comună privind conectivitatea și să ne intensificăm cooperarea în domeniul cercetării, al inovării și al cooperării industriale și să ne aprofundăm colaborarea în ceea ce privește promovarea păcii și securității internaționale, a democrației, drepturile omului, egalitatea de gen și statul de drept”, au punctat ei.

De asemenea, liderii au transmis că învingerea pandemiei de COVID-19 rămâne prioritatea cea mai mare, susținând accesul universal și echitabil la vaccinuri, diagnostice și tratamente sigure și eficiente, dorindu-și, totodată, consolidarea sistemelor de sănătate.

„În acest scop, am făcut contribuții substanțiale pentru mecanismul COVAX și depunem eforturi pentru a extinde producția de vaccinuri în întreaga lume. Vom coopera pentru succesul Summitului COVAX AMC din 2 iunie, care va fi găzduit în comun de Japonia și Gavi. Salutăm rolul de lider al UE ca furnizor de vaccinuri la nivel mondial, inclusiv pentru Japonia. Vom depune eforturi în vederea extinderii producției de vaccinuri și a menținerii lanțurilor de aprovizionare deschise”, au mai spus ei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis pe contul său de Twitter că UE și Japonia vor stimula comerțul bilateral și vor colabora în cadrul OMC pentru a promova comerțul multilateral bazat pe norme.

„Vom colabora pentru Deceniul digital. Ne unim forțele în lupta împotriva COVID-19”, a declarat aceasta.

