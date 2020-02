China a distribuit mai mulți roboți în zonele de carantină afectate de coronavirus pentru a reduce riscul de infectare a personalului medical

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, s-a întâlnit joi, la Washington, cu vicepreședintele american Mike Pence, în cadrul vizitei pe care o efectuează în capitala SUA, unde este însoțit de Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea Statelor Unite la Alianța Nord-Atlantică.

”Administrația noastră americană a subliniat în mod repetat rolul crucial al NATO în prezervarea securității și stabilității transatlantice”, a scris Hutchison, într-o postare pe Twitter, în urma întrevederii dintre Geoană și Pence.

În cadrul vizitei sale la Washington, Mircea Geoană s-a întâlnit cu o serie de importanți oficiali americani, inclusiv cu consilierul adjunct pentru securitate națională Matt Pottinger, cu secretarul de Stat adjunct Steve Beigun, cu subsecretarul pentru politici al Apărării John Rood și cu membri ai Congresului american.

Conform unui comunicat al NATO, în cadrul întrevederilor sale, secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice ”a salutat tendința puternică de partajare echitabilă a sarcinilor în cadrul Alianței, cu cinci ani consecutivi de creștere a cheltuielilor pentru apărare din partea aliaților europeni și Canadei”.

El a subliniat, de asemenea, importanța eforturilor NATO de instruire în Afganistan și Irak, care ajută forțele locale să reprime terorismul internațional.

Totodată, într-o postare pe Twitter, Mircea Geoană a precizat că este ”recunoscător pentru o discuție valoroasă cu membrii Congresului”, punctând că ”sprijinul SUA pentru NATO este puternic și bipartizan”.

