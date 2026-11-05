China cere UE să evalueze impactul noilor taxe asupra importurilor de valoare redusă, care afectează platforme precum Shein și Temu

China și-a exprimat joi îngrijorarea față de noile măsuri europene privind importurile de valoare redusă și a solicitat Uniunii Europene să analizeze atent consecințele acestora, după intrarea în vigoare, la 1 noiembrie, a unei taxe suplimentare de procesare de 2 euro, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul chinez al Comerțului a subliniat că schimburile comerciale online transfrontaliere diversifică opțiunile disponibile pentru consumatori și companii. Instituția și-a exprimat speranța că UE va asigura condiții favorabile cooperării cu China în comerțul electronic și în domeniile conexe.

Reacția Beijingului vine după aplicarea noii taxe europene de procesare, care se adaugă taxei vamale de 3 euro introduse în iulie pentru trimiterile cu o valoare sub 150 de euro. Măsurile afectează inclusiv platformele chineze Shein și Temu.

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Potrivit informațiilor prezentate săptămâna trecută de Euronews, taxa de procesare urmărește acoperirea costurilor controalelor vamale, în condițiile creșterii puternice a comerțului electronic cu produse expediate din afara UE. Aceasta este distinctă de taxa vamală, al cărei obiectiv este asigurarea unor condiții echitabile de concurență pentru produsele care intră pe piața europeană.

Taxa de procesare este suportată de platforme, vânzători sau transportatori. Spre deosebire de taxa vamală temporară aplicabilă trimiterilor de valoare redusă, aceasta se aplică achizițiilor online expediate direct consumatorilor din afara UE indiferent de valoare.

Taxa vamală de 3 euro va rămâne în vigoare până în 2028, când este prevăzută operaționalizarea noului sistem informatic vamal.

Conform datelor Comisiei Europene citate de Euronews, numărul coletelor mici care au intrat în UE a scăzut cu 60% între iulie și septembrie, după introducerea taxei vamale. Cu toate acestea, aproximativ cinci milioane de astfel de colete continuă să ajungă zilnic pe piața europeană. În 2024, 91% dintre aceste trimiteri proveneau din China.