“China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare

Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, după ce China a înăsprit în această săptămână controalele la export asupra mineralelor rare.

„Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

„Devine tot mai ostilă și trimite scrisori țărilor din întreaga lume, anunțând că dorește să impună controale la export pentru fiecare element de producție legat de metalele rare și, practic, pentru orice altceva la care se pot gândi, chiar și dacă nu este fabricat în China”, a adăugat el, conform Fox News.

„Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele american a afirmat că relația sa cu China din ultimele șase luni a fost „foarte bună” și a descris restricțiile la export drept „surprinzătoare”. „Am simțit mereu că stau la pândă, iar acum, ca de obicei, s-a dovedit că am avut dreptate!”, a mai spus Trump.

Administrația americană sugerase anterior că Trump ar putea fi deschis unei întâlniri cu Xi Jinping la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care urmează să aibă loc luna aceasta în Coreea de Sud, dar „acum nu mai pare să existe niciun motiv pentru asta”, a declarat președintele.

În ultimele decenii, China a ajuns să dețină o poziție dominantă în industria mineralelor și magneților din pământuri rare, esențiale pentru producția globală de echipamente electronice, pe care acum o folosește ca instrument politic de presiune.

„Nu este normal ca China să țină lumea ‘ostatică’, dar acesta pare să fi fost planul lor de ceva vreme, începând cu ‘magneții’ și alte elemente pe care le-au acumulat în liniște, ajungând la o poziție de monopol — o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem așa”, a conchis Trump.

China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, a informat agenția AFP, citată de Agerpres.

Aceste taxe se vor aplica începând de marțea viitoare navelor deținute de companii americane, celor închiriate de companii americane și celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.

Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (56 de dolari) pentru fiecare tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (90 de dolari) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.