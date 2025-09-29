China este „singura țară care ar putea impune Rusiei un armistițiu” în Ucraina, afirmă ministrul polonez de externe

China este „singura țară care ar putea impune Rusiei un armistițiu” în Ucraina, a declarat luni ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, relatează The Guardian.

Întrebat despre rolul Chinei în conflict, Sikorski a precizat că a auzit de la omologul său chinez Wang Yi că Beijingul „sprijină puternic un armistițiu”.

„Dar, desigur, a spune asta nu este suficient, ar trebui să vedem presiune asupra Rusiei pentru ca armistițiul să aibă loc, și eu personal cred că China este singura țară care ar putea de fapt să forțeze un armistițiu în acest război.”

Radosław Sikorski a amintit că, în ianuarie 2022, înainte de invazia la scară largă, a avut loc o incursiune militară rusă în Kazahstan pentru a interveni în politica internă. „Cred că Beijingul i-a spus Rusiei să plece, altfel vor opri comerțul cu Rusia… și Rusia chiar a plecat”, a explicat el.

„Cred că Rusia depinde acum atât de mult de China, încât China deține o pârghie extrem de puternică, iar întrebarea este dacă va decide să o folosească”, a adăugat ministrul polonez de externe.

El a făcut aceste declarații la Warsaw Security Forum, unde a explicat că recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia au fost, în opinia sa, „deliberate din partea Rusiei”.

Sikorski a dezvăluit că dronelor le-a fost identificată o singură sursă, diferită de cea a celor îndreptate spre Ucraina, și că „mixul de drone era diferit”, toate fiind neînarmate, dar echipate „cu rezervoare suplimentare de combustibil în loc de focoase”.

„Intenția părea să fie să ne testeze fără a provoca efectiv un război. Cred că rușii au mai făcut o greșeală, deoarece credeau că ne vor diviza, … că vom reacționa cu timiditate și cereri de diminuare a sprijinului nostru pentru Ucraina, dar s-a întâmplat exact contrariul”, a spus acesta.

Săptămâna trecută, ministrul polonez de externe a avertizat Moscova că Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO.

Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate în serviciul NATO.

Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea așa-numitului „zid de drone” pentru a apăra frontiera estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE, inclusiv România, urmează să discute această inițiativă defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.