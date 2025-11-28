POLITICĂ
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan – Ilyas Mehmood Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Cuba – Alexander Valentin Rodriguez Salazar și pe ambasadorul agreat al Republicii Libaneze, Ali El Saleh.
În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Muntenegrului, Danilo Brajovic, șeful statului a salutat dialogul politic intens, cu beneficii asupra agendei bilaterale, inclusiv în sectorul economic, precum și asupra obiectivelor Muntenegrului în relația cu Uniunea Europeană, a transmis Administrația Prezidențială.
El a reconfirmat, de asemenea, sprijinul pentru parcursul european al Muntenegrului și a transmis disponibilitatea țării noastre de a oferi expertiza acumulată pe parcursul propriului proces de aderare.
La rândul său, ambasadorul a mulțumit pentru sprijinul acordat țării sale în parcursul european și a exprimat apreciere pentru dialogul politic foarte bun, evidențiind dorința dezvoltării cooperării în domeniul economic, cultural, educație.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohamed Moustafa Kamal Orfy, Nicușor Dan a transmis aprecieri pentru rolul Egiptului de mediator în contextul conflictului din Fâșia Gaza și a mulțumit pentru sprijinul acordat în evacuarea cetățenilor români din zonele de conflict.
De asemenea, el a reafirmat sprijinul ferm al țării noastre pentru realizarea unei păci durabile și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, precum și pentru implementarea soluției celor două state.
Cei doi interlocutori au evidențiat cooperarea solidă dintre România și Egipt și și-au exprimat angajamentul de a intensifica dialogul politico-diplomatic și sectorial în domenii precum: energie, agricultură, medicină, turism, cultură. Egiptul rămâne unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în Orientul Mijlociu, fiind un pilon important al relațiilor economice regionale.
În cursul discuțiilor cu ambasadorul Chen Feng, președintele României a transmis că Republica Populară Chineză este un partener important pentru România și că țara noastră dorește să dezvolte în continuare o relație bazată pe cooperare pragmatică, interese comune și respect reciproc, valorificând, astfel, cei peste 75 de ani de relații diplomatice.
El a subliniat interesul țării noastre pentru consolidarea unei agende bilaterale constructive și a evidențiat faptul că, pentru România, este importantă înregistrarea de progrese în proiectele de cooperare economică, în special reducerea deficitului comercial în creștere.
Întrevederea cu ambasadorul Republicii Italiene, Laura Aghilarre, s-a axat pe dezvoltarea cooperării româno-italiene la toate nivelurile. Relațiile bilaterale excelente cu Italia se bazează pe o prietenie istorică, pe un Parteneriat Strategic consolidat, precum și pe legăturile interumane intense, generate de numeroasa comunitate românească din Italia și de cea italiană din România, care oferă un impuls pozitiv dezvoltării schimburilor dintre cele două țări.
Nicușor Dan a subliniat importanța dezvoltării Parteneriatului Strategic Consolidat cu Italia, precum și a colaborării la nivel european și Aliat, pentru asigurarea unității, bunăstării și securității Europei. A fost abordată și cooperarea economică, cu accent pe creșterea investițiilor directe între cele două economii și a colaborării în industria militară.
În cadrul discuției a fost reliefată și semnificația legăturilor culturale româno-italiene în contextul în care la 1 decembrie va debuta, sub patronajul președinților celor două țări, Anul Cultural România-Italia, printr-un concert de gală al orchestrei Operei Naționale din București la Opera din Roma.
Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Ilyas Mehmood Nizami, au avut în centru dinamica foarte bună a dialogului bilateral din ultimii ani.
Șeful statului a subliniat că Republica Islamică Pakistan este un partener important al țării noastre în regiunea Asiei de Sud și a exprimat dorința de aprofundare și diversificare a cooperării sectoriale, orientată spre rezultate, în mod special în domeniul economic și comercial. De asemenea, Nicușor Dan a încurajat contactele interumane facilitate de schimburile între universități, instituții culturale și mass-media.
La rândul său, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan a exprimat apreciere pentru relațiile bilaterale foarte bune, dezvoltate de-a lungul a peste 60 de ani, și a transmis interesul țării sale pentru aprofundarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării sectoriale în domenii precum economie și comerț, educație, cultură.
În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cuba, Alexander Valentin Rodriguez Salazar, președintele României a salutat împlinirea a 65 de ani de relații diplomatice româno-cubaneze, aniversare care reprezintă un prilej important pentru continuarea dialogului bilateral și pentru identificarea unor noi domenii de cooperare de interes comun.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Libaneze, Ali El Saleh, Nicușor Dan a afirmat importanța consolidării dialogului bilateral, apreciind stadiul foarte bun al relației dintre România și Liban, fundamentată pe tradiția unei prietenii solide și a unei cooperări constante atât la nivel bilateral, cât și multilateral.
Președintele României a subliniat că țara noastră va continua să ofere sprijin ferm Libanului în eforturile de consolidare a unor instituții puternice și reziliente, precum și în procesul de aprofundare a parteneriatului UE-Liban.
Ambasadorul Ali El Saleh a exprimat dorința părții libaneze de intensificare a relațiilor bilaterale, reiterând angajamentul personal de a contribui la dezvoltarea și avansarea cooperării dintre cele două state.
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”
Ionuț Moșteanu a anunțat că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru “susținere și încredere”.
Demisia acestuia survine după ce presa a dezvăluit neclarități în CV-ul legate de studiile și diplomele de absolvire obținute de Moșteanu.
Moșteanu afirmă că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română”, într-un context de securitate gravă pentru regiune.
„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț”, a spus el, adăugând că nu dorește ca discuțiile legate de „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să îi distragă pe cei aflați la conducerea țării de la misiunea lor.
El a mulțumit colegilor pentru activitatea comună de la preluarea mandatului: „Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”.
Moșteanu a reamintit momentul preluării portofoliului: „Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.”
În declarația sa, acesta subliniază că a încercat să își ducă mandatul cu responsabilitate.
„Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria”, a mai spus el.
În finalul declarației, fostul ministru spune că își asumă această decizie „cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește” și a transmis un mesaj politic privind viitorul României.
„România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme”, a adăugat el.
„Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum”, a mai spus Moșteanu, încheind mesajul cu: „Dumnezeu să ocrotească România!”
Execuția bugetară confirmă “traiectoria corectă” a României în redresarea finanțelor publice, anunță ministrul Nazare: Consolidează evaluarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar
Ministrul finanțelor Alexandra Nazare a prezentat joi principalele date privind evoluția finanțelor publice la nivelul lunii octombrie, afirmând că acestea consolidează evaluarea recentă a Comisiei Europene, care a validat conformarea României în cadrul procedurii de deficit excesiv.
Potrivit lui Nazare, această confirmare înseamnă că țara „a depăşit pericolul suspendǎrii fondurilor europene”, fapt ce reprezintă un pas important pentru credibilitatea României și pentru stabilitatea negocierilor aflate în desfășurare la Bruxelles.
Ministrul subliniază că, dincolo de analiza Comisiei Europene și de evaluările agențiilor de rating, execuția bugetară actuală arată că măsurile implementate în ultimele luni produc „efectele proiectate”.
Conform datelor prezentate, deficitul se reduce, veniturile cresc, iar cheltuielile statului sunt menținute sub control, în timp ce investițiile publice continuă să avanseze.
Principalele cifre la 10 luni, potrivit ministrului finanțelor:
Deficit bugetar de 5,72% din PIB, o scădere semnificativă față de perioada similară a anului trecut (6,22%), ceea ce confirmă „sustenabilitatea direcției de consolidare bugetară”.
Venituri totale în creștere cu 12,3%, statul încasând 531,5 miliarde de lei, creștere atribuită atât măsurilor adoptate, cât și eficientizării colectării.
Colectarea TVA a atins în octombrie 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an. Nazare afirmă că aceasta reprezintă un indicator clar al impactului măsurilor fiscale și al digitalizării ANAF, precum și al stabilizării consumului. Cumulat la 10 luni, colectarea TVA este mai mare cu 9,2 miliarde de lei față de 2024, pe fondul unui „sprint de colectare” în perioada iulie–septembrie.
Cheltuielile de personal au scăzut cu 500 de milioane de lei în luna octombrie, aceasta fiind prima lună în care măsurile de control bugetar se văd „în mod consistent”. Pe trimestrul III, cumulat cu luna octombrie, economia la acest capitol se ridică la aproape 1,1 miliarde de lei.
Investițiile publice au ajuns la 96 de miliarde de lei, în creștere cu 8,65%, ceea ce înseamnă un plus de 8 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Ministrul afirmă că această evoluție demonstrează că disciplina bugetară „nu frânează dezvoltarea, ci, dimpotrivă, creează spațiu pentru proiecte majore”.
Nazare declară că „devine vizibilă schimbarea reală în modul în care gestionăm finanțele publice”, arătând către o mai mare disciplină, eficientizarea colectării și alocarea resurselor către investiții care susțin dezvoltarea economică.
El mai transmite că ministerul continuă să lucreze „cu aceeași rigoare” pentru a încheia anul în ținta de deficit și pentru a consolida stabilitatea financiară a României. Potrivit ministrului, anul 2026 ar trebui să fie momentul în care economia va fi relansată „pe baze sănătoase”.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
Încălcarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune în România. Parlamentul a adoptat legea care urmează a fi promulgată de președinte
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, co-iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.
Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la președintele Nicușor Dan.
În baza negocierilor derulate de MAE, actul normativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, transpune în legislația națională directiva Uniunii Europene și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025.
Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT.
În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.
Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale.
“Votul covârșitor în favoare actului normativ este un semnal puternic că Parlamentul României și Guvernul României colaborează eficient în deciziile esențiale în relație cu partenerii noștri internaționali și cu propriile obiective de securitate și politică externă ale României”, conchide sursa citată.
