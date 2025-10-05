CHINA
China furnizează Rusiei informații pentru a-și calibra loviturile și a identifica noi ținte în Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene
China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de știri de stat Ukrinform că Beijingul transmite informații din satelit privind țintele vizate, între care se află și unele care beneficiază de investiții externe.
„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.
„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini”, a adăugat el.
Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă, din august, a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia, deținută de un american, rănind 15 persoane
Zelenski a mai spus în aprilie că Beijingul furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deține informații că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.
Oficial, China a susținut că este neutră în invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, făcând apel la o „soluționare pașnică și diplomatică a conflictului”.
Cu toate acestea, în februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia rusă în Ucraina, Moscova și Beijingul au anunțat un „acord de parteneriat fără limite”.
Beijingul a fost acuzat că furnizează în secret Rusiei arme și componente pentru producția de drone, reducând în același timp livrările de drone către Ucraina. China neagă acuzațiile.
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace.
„Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă a întâlnirii noastre a fost continuarea discuțiilor productive de la Summitul UE-China din iulie. Am convenit amândoi asupra importanței de a trece cât mai curând de la vorbe la fapte. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să dezvoltăm cooperarea constructivă pe care o avem deja în domeniile climei și biodiversității”, a transmis Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a salutat disponibilitatea Chinei de a contribui la atingerea obiectivelor climatice globale în toate sectoarele și de a implementa Acordul de la Paris. De asemenea, von der Leyen a apreciat angajamentul Chinei față de introducerea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului.
I had a good and frank exchange with Chinese Premier Li Qiang.
The main focus of our meeting was to follow up on the productive EU–China Summit in July.
We both agreed on the importance of moving from words to action as soon as possible.
The best way forward is to build on… pic.twitter.com/eW4eQo0xPD
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 24, 2025
„Am evidențiat tratatul privind materialele plastice ca exemplu al modului în care Europa și China își pot folosi influența pentru a face diferența în forurile multilaterale. În perspectiva COP30, lumea urmărește Europa și China, iar noi ne angajăm să obținem rezultate”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen și Li Qiang au discutat și chestiuni comerciale. Președinta Comisiei Europene a subliniat îngrijorările Europei privind controlul exporturilor, accesul pe piață și supracapacitatea și a apreciat disponibilitatea Chinei de a dialoga.
„Referitor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am salutat declarația premierului Li conform căreia atât Europa, cât și China împărtășesc interesul pentru menținerea păcii mondiale. Am explicat angajamentul Europei de a tăia veniturile care alimentează războiul Rusiei. Am cerut Chinei să își folosească influența pentru a contribui la încetarea violenței și pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor. Este momentul pentru diplomație. Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”, a conchis Ursula von der Leyen.
Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale
O delegație bipartizană a Congresului american a sosit duminică în China, marcând prima vizită a Camerei Reprezentanților la Beijing din ultimii șase ani, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă detensionarea relației bilaterale, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
Delegația, condusă de reprezentantul democrat Adam Smith, fost președinte și actual lider democrat în Comisia pentru Forțele Armate al Camerei, s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang la Marea Sală a Poporului.
„Această vizită de tip ‘spargere a gheții’ va consolida relațiile bilaterale”, a afirmat Li Qiang, citat de ambasada SUA la Beijing.
Smith a răspuns că este nevoie de un dialog mai constant între cele două părți: „Putem recunoaște ambii că atât China, cât și SUA au de lucru pentru a întări această relație, care nu ar trebui să însemne șapte, șase ani între vizitele Camerei Reprezentanților. Avem nevoie de mai multe astfel de schimburi și sperăm, așa cum ați spus, că aceasta va sparge gheața și vom începe să avem mai multe astfel de schimburi”, a declarat oficialul american.
Vizita vine la doar câteva zile după convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în care cei doi au discutat despre comerț, conflictul din Ucraina și problema TikTok. Ulterior apelului, președintele SUA a anunțat că se va întâlni cu omologul de la Beijing luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC). Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Totodată, liderul american a anunțat că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Discuțiile delegației americane cu oficialii chinezi au loc pe fondul unor divergențe majore, de la restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de semiconductori către China, vânzarea TikTok și activitățile Beijingului în Marea Chinei de Sud, până la disputa legată de Taiwan, pe care China îl consideră parte a teritoriului său.
Vizita a fost anunțată la începutul lunii septembrie, iar la scurt timp după aceea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a purtat prima sa discuție cu omologul său chinez, Dong Jun. Oficialul american a subliniat că Statele Unite „nu doresc un conflict cu China, dar își vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific”.
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.
„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.
Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.
Citiți și Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.
Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.
China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.
Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:
„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”
TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.
