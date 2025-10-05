China furnizează Rusiei informații pentru a-și calibra loviturile și a identifica noi ținte în Ucraina, afirmă serviciile secrete ucrainene

China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de știri de stat Ukrinform că Beijingul transmite informații din satelit privind țintele vizate, între care se află și unele care beneficiază de investiții externe.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.

„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini”, a adăugat el.

Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă, din august, a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia, deținută de un american, rănind 15 persoane

Zelenski a mai spus în aprilie că Beijingul furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deține informații că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.

Oficial, China a susținut că este neutră în invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, făcând apel la o „soluționare pașnică și diplomatică a conflictului”.

Cu toate acestea, în februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia rusă în Ucraina, Moscova și Beijingul au anunțat un „acord de parteneriat fără limite”.

Beijingul a fost acuzat că furnizează în secret Rusiei arme și componente pentru producția de drone, reducând în același timp livrările de drone către Ucraina. China neagă acuzațiile.