China nu dorește pace în Ucraina, atrage atenția președintele Cehiei, care apreciază că este în interesul Beijingului ca războiul să continue: Învață din acesta

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova consideră absolut inacceptabilă contestarea de către un ambasador chinez a suveranităţii fostelor republici componente ale Uniunii Sovietice, transmite luni Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

“Suntem miraţi să auzim aceste declaraţii ale ambasadorului chinez în Franţa care a pus sub semnul întrebării suveranitatea ţărilor care şi-au declarat independenţa în 1991. Pe parcursul ultimelor trei decenii de la stabilirea relaţiilor diplomatice, Republica Moldova şi Republica Populară Chineză şi-au construit raporturile bilaterale în baza respectului reciproc şi sprijinului pentru suveranitatea şi integritatea teritorială”, arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chişinău difuzat în limba engleză.

We are surprised about Chinese Amb statements questioning sovereignty of countries declaring independence in ’91. Mutual respect & territ integrity have been key to 🇲🇩-🇨🇳 ties.

Our expectations are that these declarations do not represent China’s official policy. @MFA_China

— 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 24, 2023