CHINA
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.
Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.
„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.
„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.
Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.
Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.
Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.
Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.
„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.
În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.
„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.
CHINA
China propune crearea unei organizații internaționale pentru cooperare în domeniul inteligenței artificiale
China a anunțat sâmbătă că își propune să creeze o organizație dedicată cooperării globale în domeniul inteligenței artificiale (IA), prezentându-se ca o alternativă la Statele Unite într-un moment de rivalitate intensificată între cele două mari economii ale lumii pentru influență asupra acestei tehnologii emergente, informează un comunicat al guvernului chinez.
Premierul chinez Li Qiang a declarat, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Inteligență Artificială de la Shanghai, că Beijingul dorește să contribuie la eforturile globale de reglementare a tehnologiei în plină evoluție și să împărtășească progresele realizate de China în acest domeniu. În acest sens, a fost prezentat un plan de acțiune pentru guvernanța globală a IA.
„Dorim ca IA să fie împărtășită deschis, iar toate țările și companiile să aibă drepturi egale de utilizare,” a afirmat premierul Li, adăugând că Beijingul este dispus să împărtășească „experiența sa de dezvoltare și produsele sale” cu alte state, în special cu „Sudul Global” – termen care face referire la țările în curs de dezvoltare sau cu venituri mici, majoritatea din emisfera sudică.
Beijingul dorește să sprijine cu ajutorul acestei platforme țările din Sud la întărirea capacităților, să creeze un ecosistem de inovare pentru IA, să asigure beneficii de pe urma valurilor IA și pentru țările în curs de dezvoltare, să promoveze implementarea Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă.
Alte obiective ale organizației sunt ameliorarea coordonării și alinierii strategiilor de dezvoltare, a regulilor de guvernare și a standardelor tehnice ale diferitelor țări, precum și formarea treptată a unui cadru global și a unor standarde internaționale pentru controlul AI în baza unui consens larg, a respectului deplin pentru diferențele între politicile și practicile din fiecare țară.
Evenimentul de la Shanghai, desfășurat pe parcursul a trei zile, reunește lideri din industrie și factori de decizie politică, în contextul intensificării competiției tehnologice dintre China și SUA, unde IA a devenit un nou front strategic.
Anunțul Chinei vine la doar câteva zile după ce administrația președintelui Donald Trump a lansat o strategie ambițioasă menită să extindă exporturile americane de tehnologie IA către aliați, cu scopul declarat de a păstra avantajul SUA în fața Chinei în acest sector-cheie, menționează The Guardian.
Washingtonul a impus restricții la exportul de tehnologie avansată către China, inclusiv cele mai performante cipuri IA produse de companii precum Nvidia și echipamente pentru fabricarea cipurilor, invocând îngrijorarea că această tehnologie ar putea spori capacitățile militare ale Chinei.
Li nu a menționat Statele Unite în discursul său, dar a avertizat că IA ar putea deveni un „joc exclusiv” pentru câteva țări și companii, subliniind și necesitatea reglementării riscurilor tot mai mari ale inteligenței artificiale și punctând că printre obstacole se numără „insuficiența cipurilor pentru IA” și „restricțiile în ceea ce privește schimbul de talente”.
„În ansamblu, guvernanța globală a IA este încă fragmentată. Țările au diferențe mari, mai ales în privința conceptelor de reglementare și a normelor instituționale,” a mai spus premierul chinez. „Trebuie să ne consolidăm coordonarea pentru a forma cât mai curând un cadru global de guvernanță a IA care să se bucure de un consens larg.”
CHINA
La summitul de la Beijing, UE a îndeamnat China la cooperare reală și reciprocitate. Discuțiile au vizat combaterea schimbărilor climatice, echilibrarea relațiilor economice și războiul din Ucraina
La summitul UE-China de joi, desfășurat la Beijing, Uniunea Europeană, reprezentată de Ursula von der Leyen, António Costa și Kaja Kallas, a subliniat importanța relației bilaterale și a reiterat angajamentul ferm de a aprofunda cooperarea cu China pentru a răspunde provocărilor globale comune. UE a subliniat că această aprofundare trebuie să aducă progrese concrete în domenii de interes comun și să conducă la o relație economică echilibrată și reciproc avantajoasă, bazată pe corectitudine.
Potrivit comunicatului oficial, summitul a marcat 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză, reprezentând o oportunitate pentru lideri de a discuta despre relația bilaterală în toate aspectele sale.
Liderii au convenit că UE și China au o responsabilitate comună în susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli și în abordarea provocărilor globale, reafirmând angajamentul de a lucra împreună pentru a proteja multilateralismul.
Discuțiile au inclus și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. UE a subliniat că acest conflict reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea globală.
UE a reamintit că, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, China poartă o responsabilitate specială în respectarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a Cartei ONU și a dreptului internațional. Invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o încălcare clară a acestora.
Liderii europeni au reiterat apelurile către China de a nu furniza niciun sprijin care să susțină baza industrială militară a Rusiei și a încurajat China să-și folosească influența pentru a susține o pace justă și durabilă în Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU. Totodată, UE a subliniat riscurile considerabile generate de trimiterea de trupe și armament de către Coreea de Nord în sprijinul războiului Rusiei în Ucraina, pentru securitatea Europei și a Asiei de Est.
UE și China sunt parteneri comerciali majori. În 2024, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 730 miliarde de euro. Totuși, relațiile comerciale actuale rămân profund dezechilibrate, deficitul comercial la bunuri ajungând la 305 miliarde de euro. UE și-a exprimat îngrijorarea față de distorsiunile sistemice persistente și supracapacitatea de producție în creștere, care agravează dezechilibrul pieței. De asemenea, UE a reiterat apelul pentru progrese în domeniul accesului pe piață și a subliniat că investițiile chineze în Europa contribuie semnificativ la competitivitatea pe termen lung a UE, la avansul tehnologic și la crearea de locuri de muncă de calitate.
UE este pregătită să continue dialogul constructiv pentru găsirea unor soluții negociate, dar, în lipsa acestora, va lua măsuri proporționale și conforme cu legislația pentru a-și proteja interesele legitime.
De asemenea, UE a solicitat Chinei să adopte măsuri concrete pentru a facilita accesul firmelor europene pe piața sa în domenii prioritare precum carnea, cosmeticele și produsele farmaceutice.
Liderii au salutat cooperarea bilaterală pozitivă și productivă în domeniul schimbărilor climatice, bazată pe o implicare strânsă atât la nivel bilateral, cât și în cadrul forumurilor internaționale.
Ei au convenit că UE și China trebuie să conducă eforturile globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv la COP30. În acest context, cele două părți au adoptat o Declarație Comună privind schimbările climatice. Ponderea UE în emisiile globale a scăzut la 6%, iar UE și-a reafirmat determinarea de a o reduce până la 4% până în 2030.
UE a încurajat China să propună un plan ambițios pentru reducerea emisiilor până în 2035 și să-și intensifice contribuțiile financiare internațional. De asemenea, ambele părți au convenit să coopereze pentru un tratat internațional ambițios și echilibrat privind poluarea cu plastic.
Mai mult, UE a subliniat importanța promovării reciprocității în domeniul digital, atrăgând atenția asupra accesului limitat de care dispun companiile europene pe piața chineză. De asemenea, liderii și-au exprimat în continuare preocuparea față de lipsa de claritate a reglementărilor chineze privind securitatea datelor și fluxurile transfrontaliere de date, precum și față de activitățile cibernetice malițioase atribuite Chinei.
În final, UE și-a reafirmat politica consecventă privind „O singură Chină” și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu intensificarea tensiunilor în Strâmtoarea Taiwan. Instabilitatea din Marea Chinei de Est și de Sud amenință prosperitatea și securitatea la nivel regional și global. UE se opune ferm oricăror încercări unilaterale de modificare a status quo-ului prin forță sau constrângere și insistă ca disputele să fie soluționate pe cale pașnică, în conformitate cu dreptul internațional, în special cu prevederile Convenției ONU privind Dreptul Mării (UNCLOS).
CHINA
De la Beijing, Antonio Costa cere Chinei „să își folosească influența asupra Rusiei” pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis președintelui chinez Xi Jinping, cu ocazia summitului UE-China, că Uniunea Europeană dorește să obțină progrese concrete în domeniul comercial și economic, subliniind în același timp că ambele părți urmăresc o relație echilibrată și reciproc avantajoasă.
„Uniunea Europeană rămâne angajată să-și adâncească parteneriatul bilateral, să realizeze progrese concrete în abordarea preocupărilor cu respect, bunăvoință și onestitate și să colaboreze pentru susținerea multilateralismului. Avem nevoie de progrese concrete pe problemele legate de comerț și economie. Ambele părți își doresc o relație echilibrată, reciprocă și benefică”, a declarat Antonio Costa.
Totodată, președintele Consiliului European a subliniat că Uniunea Europeană și China au sisteme politice și economice diferite și că nu întotdeauna se află „pe aceeași lungime de undă”. Cu toate acestea, „avem un interes comun în a urmări relații constructive și stabile, ancorate în respectul pentru ordinea internațională bazată pe reguli”, a spus el.
„Dorim să continuăm dialogul cu China pentru a aborda provocările globale și a adopta acțiuni mai ambițioase privind schimbările climatice și biodiversitatea, sănătatea și pregătirea pentru pandemii, securitatea alimentară, reducerea riscului de dezastre, anularea datoriilor și asistența umanitară”, a adăugat Antonio Costa.
Mai mult, Antonio Costa a afirmat că Uniunea Europeană și China trebuie să susțină valorile fundamentale consacrate în Carta ONU, precum suveranitatea, integritatea teritorială și respectul pentru frontierele recunoscute la nivel internațional.
„În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, facem apel către China să își folosească influența asupra Rusiei pentru a respecta Carta ONU și a pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a punctat președintele Consiliului European.
În final, Antonio Costa s-a declarat recunoscător pentru oportunitatea de a aborda în mod constructiv aceste chestiuni împreună cu președintele chinez, exprimându-și dorința ca relațiile bilaterale UE–China să continue să aducă prosperitate și să contribuie la stabilitatea globală.
„Îmi doresc ca peste 50 de ani Uniunea Europeană și China să poată celebra relații bilaterale care continuă să aducă prosperitate popoarelor noastre, să dezvolte soluții pentru provocările globale comune și să servească cauza păcii mondiale. Astfel de relații vor aduce beneficii oamenilor noștri și vor contribui la stabilitatea lumii”, a conchis președintele Consiliului European.
La rândul său, președintele chinez Xi Jinping le-a transmis liderilor europeni că Beijingul și Bruxellesul trebuie să consolideze încrederea reciprocă. Ca răspuns la apelul UE pentru o „reechilibrare” a schimburilor economice, China a îndemnat Uniunea Europeană să-și reconsidere mai întâi „mentalitatea” față de Beijing, pe care o consideră prea ostilă, informează Agerpres.
UE a impus tarife mari vehiculelor electrice fabricate în China, acuzând subvențiile de stat chinezești că denaturează concurența, în detrimentul producătorilor europeni. Beijingul a negat aceste acuzații și a răspuns cu anchete țintite asupra importurilor de carne de porc, coniac și produse lactate europene.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, europenii privesc cu suspiciune apropierea economică și politică dintre China și Rusia de la invazia din 2022 din Ucraina. UE consideră că aceasta este un sprijin implicit pentru Moscova.
