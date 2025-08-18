China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.

Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.

„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.

„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.

Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.

Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.

Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.

Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.

„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.

În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.

„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.