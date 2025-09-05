Connect with us

INTERNAȚIONAL

China respinge apelul lui Trump către UE pentru presiuni economice și reafirmă neutralitatea în războiul din Ucraina

Published

7 minutes ago

on

© European Union, 2023/ Source: EC - Audiovisual Service

Beijingul a reacționat vineri, respingând categoric orice tentativă de presiune, după ce președintele american Donald Trump a îndemnat statele europene să aplice măsuri economice împotriva Chinei în contextul războiului din Ucraina, relatează AFP și Agerpres.

Cu o zi înainte, Trump solicitare liderilor europeni „să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru sprijinul acordat efortului militar rus”, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. 

„China nu a provocat această criză și nu este parte în conflict”, a afirmat la o conferință de presă Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe. El a adăugat că Beijingul respinge „orice încercare de a fi asociat forțat cu situația din Ucraina” și se opune „oricăror presiune economice nejustificate”.

Întrebat despre decizia Washingtonului de a redenumi Departamentul Apărării în Departament de Război, oficialul chinez a refuzat să comenteze, subliniind că este „o chestiune internă a SUA”. 

Deși nu a condamnat invazia Rusiei în Ucraina, China își menține poziția de neutralitate declarată și se prezintă drept posibil mediator în conflict. 

INTERNAȚIONAL

Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”

Published

40 minutes ago

on

September 5, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat vineri că este important ca garanțiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliția de Voință „să înceapă acum și nu doar când conflictul se va termina”, informează EFE, citat de Agerpres.

„Există 35 de țări în Coaliția de Voință, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Președintele (american Donald) Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre țări pentru a înțelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reunește personalități politice și economice proeminente lângă Lacul Como.

Zelenski a explicat că nu toate țările vor oferi ajutor militar, ci unele vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice și materiale.

Președintele ucrainean și-a exprimat speranța pentru „o mai bună coordonare între americani și europeni” în sprijinul Ucrainei.

„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună; SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el.

„Nimeni nu are încredere în ruși, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului și avem nevoie de Statele Unite, Europa și țările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat președintele ucrainean.

Citiți și: Volodimir Zelenski afirmă că Donald Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că Ungaria și Slovacia cumpără petrol rusesc

După discuțiile cu lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, Donald Trump spune că va discuta în curând cu Vladimir Putin

Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”. 

România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii

Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.

Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.

Continue Reading

NATO

„Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski

Published

2 hours ago

on

September 5, 2025

By

© NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „conversație substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma reuniunii liderilor europeni ai statelor din Coaliția de Voință, la care a participat, prin videoconferință, și președintele american Donald Trump.

„Este important să acționăm mai rapid în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, să fim cât mai productivi împreună cu SUA, să ne consolidăm apărarea aeriană. Continuăm coordonarea în numele unei diplomații reale. Putin pretinde că nu are nevoie de pace, nu are nevoie de negocieri, dar, de fapt, presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”. România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii

Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.

Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.

Între timp, Uniunea Europeană pregătește și al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în legătură cu care Zelenski se așteaptă să fie cu „adevărat puternic”.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

SUA Un fost lider republican avertizează că lumea în timpul celui de-al doilea mandat Trump este „cea mai periculoasă de după cel de-al Doilea Război Mondial”

Published

3 hours ago

on

September 5, 2025

By

Lumea, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, a intrat într-o perioadă de pericol cu „anumite similitudini cu anii ’30”, a declarat senatorul american Mitch McConnell, un veteran al Partidului Republican și fost lider al Senatului, relatează The Guardian.

McConnell a făcut aceste comentarii, referindu-se în principal la tarife și la afacerile externe, într-un interviu amplu acordat publicației Lexington Herald-Leader, publicat miercuri, în timp ce se pregătește să intre în ultimul său an de mandat.

Numind această perioadă „cea mai periculoasă de după cel de-al Doilea Război Mondial”, McConnell a criticat deschis obsesia administrației Trump pentru tarife comerciale, pe care le-a comparat cu politicile izolaționiste ale SUA din anii 1930, despre care istoricii susțin că au grăbit declanșarea unei depresiuni globale ce a pregătit terenul pentru conflict.

Cred că aceasta este cea mai periculoasă perioadă de după cel de-al Doilea Război Mondial. Există anumite similitudini acum cu anii ’30”, a declarat el.

Herbert Hoover a semnat legea tarifară Smoot-Hawley în 1930, considerată pe scară largă de istorici și economiști drept actul care a extins depresiunea la nivel global. Cei care erau extrem de dornici să stea deoparte față de ceea ce se întâmpla în Europa se numeau ‘America First’. Sună cunoscut?” Și ce avem astăzi? Coreea de Nord, China, Rusia, Iran și proxy-urile Iranului. Sunt tipuri foarte diferite de țări, dar au un lucru în comun: ne urăsc”, a spus McConnell.

Interviul a fost realizat înaintea reuniunii de săptămâna aceasta de la Beijing a liderilor mondiali ostili în mare parte Statelor Unite, o întâlnire a autoritarilor, printre care Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, pe care unii analiști o văd ca pe o redesenare fără precedent a balanței globale de putere.

Deși a denunțat lipsa de pregătire a SUA pentru a înfrunta regimurile autoritare din străinătate, McConnell, în vârstă de 83 de ani, senator din 1985 și lider al republicanilor din Senat timp de un record de 18 ani, până când a renunțat la funcție la începutul acestui an și și-a anunțat viitoarea retragere, nu a discutat despre înclinațiile autoritariste ale propriei administrații Trump, 

De asemenea, el a trecut cu vederea propria responsabilitate pentru puterea acordată lui Trump. În calitate de lider al majorității, McConnell a condus procedurile astfel încât să-i refuze lui Barack Obama numirea unui un judecător la Curtea Supremă și a grăbit numirea unui alt judecător în ultimele săptămâni ale primului mandat al lui Trump, în 2020. Acest lucru l-a transformat pe McConnell în arhitectul actualei majorități ultraconservatoare de 6-3 din cadrul Curții Supreme, pe care criticii o consideră excesiv de loială lui Trump, în special după decizia de anul trecut care i-a oferit imunitate.

McConnell consideră, însă, că SUA ar fi trebuit deja să se pregătească pentru provocările generate de ascensiunea autocraților din alte țări, dar nu a făcut-o. El a menționat, indirect, eșecul lui Trump de a gestiona eficient invazia Rusiei în Ucraina, cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, ajuns acum bine în al patrulea an, chiar la granița NATO.

„Când vorbești despre pregătire, nu suntem pregătiți așa cum ar trebui să fim”, a spus el.

Continue Reading

