CHINA
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
China a anunțat miercuri că nu va participa la negocierile privind denuclearizarea alături de Statele Unite și Rusia, după ce președintele american Donald Trump declarase că speră să includă Beijingul în discuții, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important. Rusia este dispusă să o facă și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem lăsa armele nucleare să se prolifereze. Trebuie să oprim armele nucleare”, a afirma Trump luni, la Casa Albă.
Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a răspuns miercuri că nu este „nici rezonabil, nici realist” să se aștepte ca Beijingul să participe la negocieri trilaterale privind dezarmarea nucleară alături de Washington și Moscova.
„China și Statele Unite nu se află deloc la același nivel în ceea ce privește capabilitățile nucleare”, a spus Guo. „Țările cu cel mai mare arsenal nuclear ar trebui să își îndeplinească cu adevărat responsabilitatea specială și principală privind dezarmarea nucleară”, a adăugat el.
Aceste puteri trebuie „să treacă la o reducere substanțială și semnificativă a arsenalelor lor, pentru a crea condițiile necesare realizării unei dezarmări nucleare complete și definitive”, a pledat oficialul chinez.
Beijingul a mai subliniat că își menține arsenalul nuclear „la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și nu se angajează într-o cursă a înarmărilor cu nicio țară.”
Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), în 2024 Statele Unite aveau 3.708 focoase nucleare, Rusia 4.380, în timp ce China dispunea de 500, cu 90 mai mult decât în anul precedent.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat, cu ocazia summitului din Alaska de la 15 august, că Rusia și SUA ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, menționând explicit necesitatea de a gestiona expirarea tratatului New START – ultima convenție majoră care limitează arsenalul strategic nuclear, stabilind un plafon de 1 550 focoase și sisteme de lansare pentru fiecare parte, relatează Reuters. Tratatul, semnat în 2010 și extins până în februarie 2026, este acum singurul acord nuclear în vigoare între Washington și Moscova, iar expirarea sa ridică temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.
La rândul său, Donald Trump a reluat ideea de a extinde discuțiile de dezarmare nucleară, cu potențiala includere a Chinei, într-un apel la „denuclearizare”, adresat atât Moscovei, cât și Beijingului. De altfel, după întâlnirea recentă avută cu Putin în Alaska, liderul american a declarat că denuclearizarea a fost unul dintre principalele puncte pe agenda discuțiilor și a dat asigurări că președintele rus este pregătit să reducă arsenalul nuclear. El și-a exprimat speranța că și China va fi pregătită pentru acest lucru.
CHINA
În pline negocieri privind un acord de pace Rusia-Ucraina, Beijingul reafirmă că Taiwanul „aparține Chinei”: Un rezultat al victoriei din Al Doilea Război Mondial
Beijingul a reiterat luni, în pline negocieri privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, poziția sa potrivit căreia Taiwanul este parte inalienabilă a Chinei, invocând documentele fundamentale ale ordinii internaționale postbelice.
„Restituirea Taiwanului Chinei este un rezultat al victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și o componentă esențială a ordinii mondiale postbelice. Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Actul de Capitulare a Japoniei afirmă în unanimitate suveranitatea Chinei asupra Taiwanului. Taiwanul aparține Chinei. Acesta este un adevăr cu rădăcini istorice și legale puternice, ce nu poate fi pus la îndoială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, informația fiind distribuită ulterior și pe pagina de Facebook a Ambasadei Chinei la București.
Oficialul a amintit că, odată cu înființarea Republicii Populare Chineze la 1 octombrie 1949, Guvernul Central al Poporului este „singura instituție legală cu putere de reprezentare a întregii țări”, subliniind că schimbările de regim politic nu au alterat suveranitatea sau teritoriul Chinei.
Declarația vine într-un moment în care Beijingul se confruntă cu presiuni internaționale crescute, fiind acuzat în Occident că, prin relația strânsă cu Moscova, alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Statele Unite și Uniunea Europeană au transmis în mod repetat Chinei să nu ofere sprijin militar sau economic Rusiei, avertizând că un asemenea comportament subminează securitatea globală și ordinea internațională bazată pe reguli.
În același timp, poziția Chinei cu privire la Taiwan este reafirmat în timp ce președintele american Donald Trump conduce negocieri separate cu președintele rus Vladimir Putin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
După summitul Trump-Putin în Alaska și înaintea reuniunii care a avut loc luni la Washington între Trump, Zelenski și europeni, China — un aliat apropiat al Rusiei — a făcut apel la „toate părțile” să ajungă la un acord de pace „cât mai curând posibil”.
„China salută toate eforturile de găsire a unei soluții pașnice la criză și contactele dintre SUA și Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului chinez, Mao Ning, la Beijing, conform Deutsche Welle.
Pe acest fundal, invocarea „ordinii postbelice” de către China în dosarul Taiwanului vine după ce Beijingul a evitat să condamne agresiunea Rusiei și a pledat pentru negocieri de pace fără a cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.
De la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, analiștii politici au afirmat că China va urmări cu atenție reacția Occidentului pentru a încerca să evalueze consecințele unei eventuale invazii a Taiwanului, care se bucură de autonomie.
CHINA
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.
Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.
„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.
„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.
Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.
Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.
Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.
Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.
„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.
În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.
„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.
CHINA
China propune crearea unei organizații internaționale pentru cooperare în domeniul inteligenței artificiale
China a anunțat sâmbătă că își propune să creeze o organizație dedicată cooperării globale în domeniul inteligenței artificiale (IA), prezentându-se ca o alternativă la Statele Unite într-un moment de rivalitate intensificată între cele două mari economii ale lumii pentru influență asupra acestei tehnologii emergente, informează un comunicat al guvernului chinez.
Premierul chinez Li Qiang a declarat, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Inteligență Artificială de la Shanghai, că Beijingul dorește să contribuie la eforturile globale de reglementare a tehnologiei în plină evoluție și să împărtășească progresele realizate de China în acest domeniu. În acest sens, a fost prezentat un plan de acțiune pentru guvernanța globală a IA.
„Dorim ca IA să fie împărtășită deschis, iar toate țările și companiile să aibă drepturi egale de utilizare,” a afirmat premierul Li, adăugând că Beijingul este dispus să împărtășească „experiența sa de dezvoltare și produsele sale” cu alte state, în special cu „Sudul Global” – termen care face referire la țările în curs de dezvoltare sau cu venituri mici, majoritatea din emisfera sudică.
Beijingul dorește să sprijine cu ajutorul acestei platforme țările din Sud la întărirea capacităților, să creeze un ecosistem de inovare pentru IA, să asigure beneficii de pe urma valurilor IA și pentru țările în curs de dezvoltare, să promoveze implementarea Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă.
Alte obiective ale organizației sunt ameliorarea coordonării și alinierii strategiilor de dezvoltare, a regulilor de guvernare și a standardelor tehnice ale diferitelor țări, precum și formarea treptată a unui cadru global și a unor standarde internaționale pentru controlul AI în baza unui consens larg, a respectului deplin pentru diferențele între politicile și practicile din fiecare țară.
Evenimentul de la Shanghai, desfășurat pe parcursul a trei zile, reunește lideri din industrie și factori de decizie politică, în contextul intensificării competiției tehnologice dintre China și SUA, unde IA a devenit un nou front strategic.
Anunțul Chinei vine la doar câteva zile după ce administrația președintelui Donald Trump a lansat o strategie ambițioasă menită să extindă exporturile americane de tehnologie IA către aliați, cu scopul declarat de a păstra avantajul SUA în fața Chinei în acest sector-cheie, menționează The Guardian.
Washingtonul a impus restricții la exportul de tehnologie avansată către China, inclusiv cele mai performante cipuri IA produse de companii precum Nvidia și echipamente pentru fabricarea cipurilor, invocând îngrijorarea că această tehnologie ar putea spori capacitățile militare ale Chinei.
Li nu a menționat Statele Unite în discursul său, dar a avertizat că IA ar putea deveni un „joc exclusiv” pentru câteva țări și companii, subliniind și necesitatea reglementării riscurilor tot mai mari ale inteligenței artificiale și punctând că printre obstacole se numără „insuficiența cipurilor pentru IA” și „restricțiile în ceea ce privește schimbul de talente”.
„În ansamblu, guvernanța globală a IA este încă fragmentată. Țările au diferențe mari, mai ales în privința conceptelor de reglementare și a normelor instituționale,” a mai spus premierul chinez. „Trebuie să ne consolidăm coordonarea pentru a forma cât mai curând un cadru global de guvernanță a IA care să se bucure de un consens larg.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan a discutat cu delegații agenției de rating Moody’s despre măsurile curente și viitoare pentru echilibrarea situației bugetare
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, subliniază Friedrich Merz. În context, Guvernul german a aprobat înființarea unui Consiliu Național de Securitate
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Din R. Moldova, vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, reiterează sprijinul României pentru parcursul european al țării vecine: Am fost și vom rămâne mereu alături de voi
Secretarul de stat Cristian Bușoi: România acționează insistent la Bruxelles și în regiune pentru a crește interconectarea energetică; scăderea prețului la electricitate, esențială pentru competitivitatea industriei
Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
Bolojan promite că România va rămâne “susținător de neclintit al idealurilor R. Moldova și al românilor de peste Prut”: Vom fi punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut
Președintele Finlandei speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va „epuiza”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO6 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal