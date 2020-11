China și alte 14 state din Asia și zona Pacificului au semnat cel mai amplu acord comercial din lume, reprezentând 30% din PIB-ul global

Președintele Consiliului European Charles Michel, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cancelarul german Angela Merkel, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE, vor avea luni o reuniune în sistem de videoconferință cu președintele chinez Xi Jinping.

Reuniunea liderilor UE – China a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al șefului Consiliului European, Charles Michel.

On Monday September 14 2020 @eucopresident will chair the EU-China Leaders’ meeting with @vonderleyen and German Chancellor Angela Merkel @RegSprecher

They will speak to President Xi Jinping via video conference. pic.twitter.com/rC63P6u2eD

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 9, 2020