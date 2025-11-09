CHINA
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu, metale rare esențiale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicații civile, cât și militare.
Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerțului din China într-un comunicat.
Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.
„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.
Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esențiale pentru industria modernă.
Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.
China este un important producător global al acestor metale rare.
Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.
Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.
Citiți și: După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit.
Ca gest de conciliere, China anunțase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.
Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.
CHINA
După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deși importurile de soia boabe americane încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
Comisia Consiliului de Stat a anunțat că din 10 noiembrie vor fi eliminate taxele vamale de până la 15% impuse anumitor produse agricole din SUA, în timp ce sunt menținute tarifele de 10% introduse ca reacție la taxele vamale universale de 10% anunțate de președintele Donald Trump în „Ziua Eliberării”, 2 aprilie.
De asemenea, Beijingul va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% impuse în aprilie mărfurilor din SUA.
Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului au răsuflat ușurați după întâlnirea liderilor primelor economii mondiale, care a atenuat temerile privind escaladarea războiului comercial și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare.
„În sens larg, este un indiciu că cele două părți înregistrează progrese rapide în implementarea acordului, care probabil va fi implementat”, a apreciat Even Rogers Pay, director la Trivium China.
Chiar după anunțul Beijingului, cumpărătorii chinezi de soia boabe din SUA încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, ceea ce face ca livrările americane încă să fie prea costisitoare pentru cumpărătorii comerciali, comparativ cu alternativele din Brazilia, susțin traderii.
Conform detaliilor anunțate de Casa Albă, China va achiziționa cel puțin 12 milioane tone metrice de soia boabe din SUA în ultimele două luni din 2025, și cel puțin 25 milioane tone metrice în 2026, 2027 și 2028. Beijing încă nu a confirmat aceste cifre, iar traderii urmăresc dacă sunt indicii ale unor achiziții masive.
După întâlnirea de săptămâna trecută cu președintele chinez Xi Jinping, președintele american Donald Trump a anunțat o reducere semnificativă a tarifelor aplicate exporturilor chineze. Astfel, nivelul general al taxelor vamale va scădea de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor fi reduse de la 20% la 10%. „Prin reducerea acestor tarife, taxele totale asupra Chinei se reduc semnificativ”, a declarat Trump.
CHINA
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, afirmă secretarul american al Trezoreriei
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu își respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează AFP, potrivit Agerpres.
Autoritățile chineze au anunțat joi că au suspendat, pentru un an, restricțiile suplimentare impuse pe 9 octombrie exporturilor de pământuri rare, metale cruciale pentru sectorul tehnologic global.
Deși aceste elemente sunt extrase în multe țări, inclusiv în Statele Unite, China deține un cvasi-monopol asupra procesării lor pentru a le face utilizabile în industrie. Unele dintre restricțiile la export impuse anterior de Beijing rămân în vigoare.
Suspendarea a fost anunțată după discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping de la Busan, Coreea de Sud.
„Chinezii au preluat controlul asupra acestei piețe și, din păcate, uneori, s-au dovedit a fi parteneri (comerciali) nesiguri”, a comentat Scott Bessent într-un interviu acordat Fox News.
În urma acordului și a „bunăvoinței” demonstrate în dialogul dintre șefii de stat chinez și american, „sper să putem conta pe ei ca parteneri mai fiabili”, a continuat secretarul american. În caz contrar, „am putea să ridicăm din nou amenințarea tarifelor vamale și să acționăm multe alte pârghii”, a avertizat oficialul american.
În baza acordului anunțat săptămâna aceasta, guvernul american va reduce tarifele vamale la importurile chineze de la 57% la 47%.
Protocolul semnat între cele mai mari două economii ale lumii prevede ca China să ia „măsuri semnificative pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unite”, potrivit unui document publicat de Casa Albă.
CHINA
Donald Trump spune că Xi Jinping înțelege „consecințele” unei invazii chineze în Taiwan
Președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez Xi Jinping înțelege „consecințele” unei potențiale invadări a Taiwanului, refuzând însă să clarifice dacă Statele Unite vor apăra mica insulă în cazul unui atac din partea Beijingului, conform unui fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Veți ști dacă se va întâmpla, iar el înțelege răspunsul la această întrebare”, a răspuns președintele american, întrebat dacă SUA vor interveni în cazul unui potențial atac militar al Beijingului împotriva Taiwanului. El a adăugat că liderul chinez înțelege „consecințele” unei astfel de intervenții.
China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, iar experții în politică externă cred că Beijingul își propune să fie capabil să întreprindă o acțiune militară împotriva Taiwanului cel mai devreme din 2027, pe fondul intensificării activității militare în Strâmtoarea Taiwan și în Marea Chinei de Sud.
Citiți și: Finlanda avertizează că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru stabilitatea în regiunea Indo-Pacific: „China ne privește”
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat sâmbătă într-o postare pe X că a discutat cu omologul său chinez amiralul Dong Jun atât joi, cât și vineri, în contextul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN-PLUS din Malaezia, despre necesitatea „păcii, stabilității și relațiilor bune” între SUA și China.
Citiți și: SUA și China au convenit că „ar trebui să stabilească” o comunicare militară directă pentru „a preveni conflictele și a dezamorsa orice probleme care ar putea apărea”
Hegseth a adăugat că relațiile dintre SUA și China „nu au fost niciodată mai bune” și că întâlnirea președintelui Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping, joi, în Coreea de Sud, „a dat tonul pentru o pace și un succes durabile între SUA și China”.
Hegseth a declarat că el și Dong vor organiza întâlniri ulterioare pentru a stabili detaliile acestor legături. Canalele de comunicare militară dintre SUA și China devin din ce în ce mai importante, având în vedere tensiunile crescânde din Strâmtoarea Taiwan și provocările navale agresive ale Chinei față de navele filipineze din apele teritoriale ale Manilei din Marea Chinei de Sud.
Citiți și: Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
Dong a sugerat că Beijingul consideră că este important să se creeze astfel de legături. El i-a spus lui Hegseth că SUA și China ar trebui să creeze „o relație militară bazată pe egalitate și respect, coexistență pașnică și dezvoltare stabilă și pozitivă”, a declarat vineri Ministerul Apărării din China într-un comunicat.
Este puțin probabil să se obțină rezultate rapide. Statele Unite se străduiesc de mult timp să promoveze o comunicare militară fiabilă cu China, iar Beijingul a întrerupt toate dialogurile militare dintre SUA și China după vizita în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților de atunci, Nancy Pelosi, în 2022.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Președintele Senatului: România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării în toate formele lor
Slovacia nu va susține utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea cheltuielilor militare ale Kievului, spune Robert Fico
Nicușor Dan: Unirea de la 1859 nu a căzut din cer, ci a fost rezultatul acțiunilor unor oameni politici precum domnitorul Ghyka
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume”
Ilie Bolojan: Reafirm angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul grec despre gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale UE
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- COMUNICATE DE PRESĂ6 days ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- NATO6 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Un duș rece – Amenințare și oportunitate în gestionarea crizei retragerii trupelor americane din România
- ROMÂNIA1 week ago
Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa
- POLITICĂ5 days ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan