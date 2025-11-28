China, ținută la distanță: Țările UE înăspresc regulile privind licitațiile pentru porturi și căi ferate, pe fondul temerilor că infrastructura cheie ar putea fi controlată de entități externe

Țările UE analizează mai atent cine construiește, deține și lucrează la infrastructuri cheie precum porturi, IT și căi ferate — iar această preocupare se traduce acum într-o serie de legi care vizează țări precum China.

Suedia este cel mai recent stat care a luat măsuri în acest sens, propunând săptămâna aceasta să acorde autorităților locale noi competențe pentru a împiedica „statele ostile” să participe la licitații pentru infrastructuri, în cazul în care implicarea acestora ar putea amenința securitatea națională.

„Este o chestiune de apărare”, a declarat un oficial suedez pentru Politico, descriind îngrijorarea crescândă cu privire la accesul țărilor precum China la infrastructura publică.

„Acționăm foarte rapid în această privință, deoarece vedem riscul ca statele ostile să încerce să se infiltreze în infrastructura precum porturile, dar și în soluțiile IT și infrastructura energetică”, a continuat oficialul suedez.

Este o preocupare și în Polonia, Austria și în cadrul instituțiilor UE — toate acestea grăbindu-se să pună în aplicare măsuri de protecție pentru a bloca sau, cel puțin, a monitoriza investițiile țărilor terțe în infrastructura cheie din domeniul tehnologiei și transporturilor.

Ceea ce a accelerat decizia Suediei a fost o recentă hotărâre a Curții de Justiție a UE privind participarea unor companii turcești și chineze la licitația pentru două proiecte feroviare.

Judecătorii au concluzionat că furnizorii din țări care nu au un acord de liber schimb cu UE nu se bucură de aceleași drepturi ca firmele din UE — o interpretare pe care Stockholm a considerat-o atât un semnal verde, cât și un semnal de avertizare.

Noile reguli ale Suediei vor intra în vigoare în 2027. Nu au fost citate cazuri specifice, dar ancheta a indicat în repetate rânduri China, care se află și în centrul unor preocupări foarte similare în Polonia.

Varșovia este de mult timp îngrijorată de amploarea implicării Chinei în porturile sale. Un nou proiect de lege prezentat de președintele țării ar „adapta reglementările existente privind funcționarea porturilor și, în special, proprietatea asupra bunurilor imobiliare situate în perimetrul porturilor”.

Președintele a susținut că modelul actual – autoritățile portuare deținute de stat care dețin terenuri și infrastructură și le închiriază pe termen lung operatorilor de terminale – trebuie înăsprit dacă țara dorește să mențină controlul asupra activelor „de importanță fundamentală pentru economia națională”.

Și UE ia măsuri.

Ana Miguel Pedro, membră portugheză a Parlamentului European din partea Partidului Popular European, a declarat pentru Politico în primăvară că prezența tot mai mare a companiilor de stat chineze în terminalele portuare europene „nu este doar o preocupare economică, ci și o vulnerabilitate strategică”.

Aceste preocupări apar în noul pachet de mobilitate militară prezentat recent de Comisia Europeană, care solicită țărilor membre să pună în aplicare „reguli mai stricte privind proprietatea și controlul infrastructurii strategice cu dublă utilizare”.

„Furnizorii din țări terțe fără acord nu ar trebui să beneficieze de o poziție mai avantajoasă decât cea pe care o au în prezent și decât cea a altor furnizori”, a declarat reporterilor Anneli Berglund Creutz, care a condus revizuirea achizițiilor publice din Suedia.

Autoritățile contractante, a adăugat ea, ar trebui să aibă capacitatea „de a lua în considerare naționalitatea furnizorilor și de a separa furnizorii din state ostile” — eventual excluzându-i „atunci când acest lucru protejează securitatea națională”.

Asociația Europeană a Industriei Feroviare a susținut că regulile de achiziții publice ale blocului sunt relicve ale unei epoci trecute și a solicitat Comisiei să le actualizeze, astfel încât companiile din țările care exclud ofertanții din UE să nu poată concura liber pentru contractele europene.

Anchetatorii suedezi au identificat aceleași riscuri.

Austria a fost, de asemenea, atrasă în dezbatere după ce trenurile pentru distanțe lungi construite de producătorul chinez de stat CRRC au fost introduse pentru prima dată pe linia Viena-Salzburg, provocând o reacție politică negativă.

Ministrul mobilității din această țară, Peter Hanke, a declarat că UE trebuie să înăsprească normele privind achizițiile publice și securitatea digitală pentru achizițiile feroviare susținute de stat, iar Viena intenționează să propună o nouă legislație înainte de sfârșitul anului.

Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a semnalat, de asemenea, prezența chineză în porturi și a declarat că aceasta va fi inclusă în viitoarea strategie a Comisiei Europene privind porturile, prevăzută pentru 2026.