China trebuie să dea dovadă de „prudență” în mijlocul acuzațiilor privind sprijinirea cu arme a Rusiei, consideră șefa diplomației franceze

În cadrul unui transport aerian umanitar al UE pentru Siria, două aeronave cu ajutoare de urgență au aterizat duminică la Damasc pentru a oferi un sprijin suplimentar populației siriene afectate de cutremur. Avioanele au livrat ajutoare de primă necesitate, cum ar fi corturi de iarnă, adăposturi și echipamente de încălzire, informează Comisia Europeană.

Acestea sunt primele zboruri de acest fel care aterizează la Damasc, dar fac parte dintr-o serie de zboruri care livrează ajutoare poporului sirian din rezervele umanitare ale UE din Brindisi și Dubai, atât în zonele controlate de guvern, cât și în cele neguvernamentale, prin mobilizarea capacității europene de răspuns umanitar. În total, podul aerian umanitar al UE pentru Siria va livra 420 de tone de ajutoare, inclusiv 225 de tone din rezervele umanitare proprii ale UE, în valoare de 1,1 milioane de euro.

As part of an 🇪🇺 humanitarian air bridge for #Syria, 2 ✈️ with emergency aid just landed in Damascus, to provide further support for the Syrian people impacted by the #earthquake. The aid will be delivered to the people in need in cooperation with our humanitarian partner @ifrc. pic.twitter.com/YcCO2qELkn

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 26, 2023