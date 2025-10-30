China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Beijingul a acceptat să înceapă procesul de achiziționare de energie din SUA, informează Reuters.

„De fapt, ar putea avea loc o tranzacție la scară foarte mare privind achiziționarea de petrol și gaze din marele stat Alaska. Chris Wright, Doug Burgum și echipele noastre respective din domeniul energiei se vor întâlni pentru a vedea dacă se poate ajunge la un astfel de acord energetic”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

China s-a abținut de la importul de țiței din SUA și a revândut gaz natural lichefiat din SUA de la începutul acestui an, deoarece tarifele ridicate impuse de Beijing au făcut achizițiile neviabile.

Statele Unite au reprezentat aproximativ 5% din importurile de GNL ale Chinei și 2% din importurile de țiței ale Chinei anul trecut, potrivit datelor vamale chineze.

Anunțul lui Trump vine după ce Casa Albă a dezvăluit recent sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.

Măsurile aplicate sectorului energetic rusesc au afectat și China. Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, informează Reuters.

Măsura vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.

Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va afecta veniturile Moscovei din petrol și va obliga principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va determina creșterea prețurilor la nivel global.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorărilor legate de sancțiuni, au declarat sursele.

În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de „ceainării”, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.