Chișinăul consolidează cooperarea cu UE pentru educație, locuri de muncă și politici sociale. Mînzatu: R. Moldova avansează constant pe calea europeană, cu progrese concrete

Uniunea Europeană și Republica Moldova și-au reafirmat marți angajamentul de a consolida cooperarea în domeniile educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale, considerate esențiale pentru procesul de reformă și apropierea Chișinăului de standardele europene, informează Comisia Europeană.

Mesajul a fost transmis în cadrul celei de-a doua reuniuni a Dialogului la Nivel Înalt UE–Republica Moldova privind ocuparea forței de muncă, competențele, educația și politicile sociale, la care au participat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

„Republica Moldova avansează constant pe calea sa europeană, cu progrese concrete în educație, ocuparea forței de muncă și drepturile sociale. Prin cooperarea noastră, Uniunea Europeană investește în oameni: în competențe mai bune, locuri de muncă de calitate, șanse egale și un sprijin mai puternic pentru copii și familii. Este vorba despre alinierea la standardele UE și despre mersul înainte, pentru că o Republică Moldova mai puternică înseamnă și o Europă mai puternică”, a declarat Roxana Mînzatu.

Potrivit Comisiei Europene, UE sprijină în prezent Republica Moldova prin Instrumentul de Vecinătate, Cooperare pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI), cu peste 27 de milioane de euro alocate proiectelor din domeniul ocupării forței de muncă, educației și politicilor sociale.

Finanțarea europeană contribuie la modernizarea programelor școlare, la creșterea accesului femeilor și tinerilor pe piața muncii și la îmbunătățirea serviciilor medicale primare.

Totodată, reformele incluse în pilonul social al Planului de Creștere pentru Republica Moldova ar putea debloca până la 236 de milioane de euro finanțare europeană până în 2027.

În cadrul dialogului, Comisia Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autoritățile moldovene în implementarea Garanției pentru Tineret, inițiativă care urmărește ca tinerii să fie integrați în cadrul unui loc de muncă, într-o formă de educație sau într-un program de formare profesională.

Bruxelles-ul a evidențiat și participarea tot mai activă a Republicii Moldova la programul Erasmus+, prin care țara a beneficiat de aproximativ 16 milioane de euro din 2021 până în prezent. Comisia Europeană și-a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru avansarea către asocierea deplină a Republicii Moldova la program.

Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova va continua în cadrul inițiativei „Uniunea Competențelor”, lansată de Comisia Europeană pentru a răspunde deficitului de competențe și forță de muncă și pentru a apropia sistemele de educație și ocupare de standardele europene.

Dialogul de la Bruxelles a continuat discuțiile începute la primul Dialog la Nivel Înalt organizat la Chișinău în iunie 2025 și a avut ca obiectiv identificarea următorilor pași necesari pentru consolidarea reformelor sociale și educaționale în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.