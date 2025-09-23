Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, într-un mesaj public adresat cetățenilor, că independența și parcursul european al țării se află „în pericol” din cauza intervenției Rusiei în alegerile parlamentare.

În debutul săptămânii care se va încheia cu alegerile legislative ce au loc duminică, Maia Sandu a făcut apel la mobilizarea în ziua alegerilor și îndeamnă cetățenii să voteze „cinstit, cu mintea limpede”.

În discursul său, Sandu a acuzat Kremlinul că aruncă „sute de milioane de euro” pentru a cumpăra „sute de mii de voturi” atât pe malurile Nistrului, cât și în afara țării, și că se folosesc dezinformarea și provocările pentru a intimida populația.

Președinta Republicii Moldova a spus că „zeci de minciuni” inundă zilnic spațiul public, iar persoane plătite ar fi pregătite să provoace dezordini și violențe.

„Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea. Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine”, a declarat Maia Sandu, potrivit Moldpres.

Șefa statului moldovean a avertizat asupra consecințelor unei eventuale preluări a controlului asupra Republicii Moldova: oprirea fondurilor europene, restricții de circulație, destabilizarea regiunii transnistrene și transformarea teritoriului național într-o „rampă de infiltrare”. Sandu a subliniat că aceste planuri sunt spuse „deschis” de către actori externi și că Moldova nu trebuie „predată intereselor străine”.

„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state”, a explicat președinta Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că Rusia nu acționează având complici în Moldova, oameni care în trecut și-au vândut țara și își doresc acum o Moldovă slabă și o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie. Maia Sandu a lansat un apel direct către cetățeni: să nu permită „predarea țării” pentru bani și să nu îngăduie revenirea la guverne corupte care, în opinia sa, au vândut interesele naționale.

„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni – voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri. Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede”, a mai declarat ea.

În încheiere, președinta Republicii Moldova a îndemnat la unitate și demnitate.

„Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe 3 arginți, ci casa noastră sfântă”, a conchis Maia Sandu.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Acum două săptămâni, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a scris amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.

“Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.

În același cadru, Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.