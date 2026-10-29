Christine Lagarde părăsește funcția de președintă a BCE la 7 februarie 2027, înainte de încheierea mandatului. Președintele Consiliului European anunță demararea procedurii de selecție a succesorului

Christine Lagarde va renunța la funcția de președintă a Băncii Centrale Europene anul viitor, pe 7 februarie, cu aproape nouă luni înainte de finalizarea mandatului de opt ani, punând capăt speculațiilor multiple care au dominat spațiul public în ultimele luni.

Plecarea sa, anunțată de instituția pe care o conduce și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, lasă vacant postul de conducere al uneia dintre cele mai puternice instituții din Europa.

„Am fost informat de către Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, cu privire la intenția sa de a-și da demisia din funcție la data de 7 februarie 2027. Îi respect decizia. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Lagarde pentru dedicarea de care a dat dovadă în calitate de președintă a BCE începând din noiembrie 2019. Pe parcursul mandatului său, ea a condus Banca Centrală Europeană cu un puternic simț al datoriei și al responsabilității. Europa a beneficiat de conducerea sa în vremuri de incertitudine și de angajamentul său neclintit față de proiectul european. În contextul unei pandemii globale, al unui război în Europa, al crizelor energetice și al șocurilor inflaționiste, ea a asigurat o conducere fermă și hotărâtă, contribuind la menținerea stabilității și a rezilienței zonei euro”, a fost omagiul adus de Antonio Costa.

În egală măsură, acesta a anunțat că va demara joi procedurile de numire a succesorului lui Lagarde pentru a asigura o tranziție lină.

Potrivit articolului 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul European numește cei șase membri ai comitetului executiv, inclusiv președintele și vicepreședintele.

Acesta ia decizia pe baza unei recomandări din partea Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE.

Consiliul European reunit în formațiunea consacrată zonei euro decide cu majoritate calificată consolidată. Întrucât în prezent există 21 de țări din zona euro, aceasta înseamnă că:

cel puțin 16 țări trebuie să voteze pentru

țările respective trebuie să reprezinte cel puțin 65 % din populația zonei euro

Isabel Schnabel urmează să părăsească funcția în ianuarie pentru a prelua un post de conducere la Fondul Monetar Internațional, în timp ce mandatul economistului-șef Philip Lane se încheie în luna mai, informează Politico Europe.

De asemenea, acest anunț îi oferă președintelui francez Emmanuel Macron un cuvânt de spus în alegerea succesorului lui Lagarde înainte de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Marine Le Pen, lidera Frontului Național și o adversară de lungă durată a UE, este în prezent favorita în cursa pentru președinția Franței.