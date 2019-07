Christine Lagarde, prima reacție după ce a fost nominalizată să devină pri ma femeie președinte al Băncii Centrale Europene: Mă retrag provizoriu din fruntea FMI

Corespondență din Bruxelles

Directoarea Fondului Monetar Internaţional (FMI), Christine Lagarde, s-a declarat ”foarte onorată să fie nominalizată pentru preşedinţia” Băncii Centrale Europene (BCE), într-o reacție pe Twitter după ce șefii de stat sau de guvern din țările UE au agreat asupra unui pachet de nume privind viitoarea conducerea a instituțiilor Uniunii Europene.

“Sunt foarte onorată să fiu nominalizată pentru preşedinţia BCE. Având în vedere cele de mai sus şi în consultare cu membrii Comisiei de etică a Consiliului Administrativ, am decis să mă retrag provizoriu din funcţia mea de director general al FMI în timpul perioadei de nominalizare”, a scris Lagarde.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.

