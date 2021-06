Christine Lagarde: Revizuirea politicii monetare a BCE va ține cont de lupta împotriva schimbărilor climatice și emergența monedelor digitale

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat, într-un interviu pentru POLITICO, că instituția pe care o conduce a rămas „fixată” pe obiectivul său de bază, și anume menținerea stabilității prețurilor, dar că trebuie, de asemenea, să se adapteze la o lume în schimbare, caracterizată de noi provocări, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice și apariția monedelor digitale, în contextul în care banca pune la punct prima sa revizuire a strategiei de politică monetară din ultimii aproape 20 de ani.

„Nu a mai existat nicio revizuire strategică din 2003 și am considerat că ar fi trebuit realizată de mult timp. (…) Am analizat toate aspectele posibile. De la definiția stabilității prețurilor, la măsurarea inflației, la definiția termenului mediu, la relația dintre politicile monetare și fiscale, la impactul schimbărilor climatice, la comunicare”, a declarat șefa ECB, precizând că reforma nu va atrage necesitatea modificării Tratatelor UE. „Când am început această revizuire a strategiei, am spus că nu vom omite nimic, dar în egală măsură vom ajunge la ceva care va funcționa. Așadar, lucrăm în cadrul parametrilor și limitelor Tratatului, astfel încât să nu fie necesară o modificare a acestuia”, a adăugat Lagarde.

Întrebată dacă în urma revizuirii strategiei, BCE va acorda mai mult spațiu mandatelor sale secundare, Lagarde a precizat că activitatea instituției va rămâne dedicată mandatului său principal privind menținerea stabilității prețurilor, însă va fi vigilentă și la provocările actuale, precum schimbările climatice și apariția de noi monede digitale.

„Nu, deloc. Le spun tuturor celor interesați de aceste distincții, în special celor care spun că obiectivul principal contează cel mai mult: menținerea stabilității prețurilor este un mandat foarte concentrat, dar și un mandat larg. De exemplu, dacă nu acorzi atenție schimbărilor climatice, cum poți presupune că ai stabilitate a prețurilor și că noua ta definiție a inflației este corectă? Cum poți presupune că ai stabilitate a prețurilor dacă nu îți schimbi modelele pentru a lua în considerare nu doar ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, ci și ceea ce este posibil să se întâmple în următorii 30 de ani și dacă acestea vor afecta valoarea activelor în prezent?”, a explicat aceasta.

Spre deosebire de multe alte bănci centrale, BCE nu are un mandat dublu, în care trebuie să urmărească două obiective la fel de importante, cum ar fi stabilitatea prețurilor și ocuparea deplină a forței de muncă (precum Sistemul Rezervei Federale a SUA). BCE are un singur obiectiv principal – menținerea stabilității prețurilor – în funcție de care poate urmări obiective secundare, cum ar fi ocuparea deplină a forței de muncă sau protecția mediului, care sunt menționate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

De asemenea, șefa BCE a precizat că în procesul de revizuire a politicii monetare a instituției, „am analizat ceea ce fac ceilalți, întrucât învățăm atât din trecut, cât și de la vecini”, cu referire la ceea ce a prezentat Rezerva Federală – țintirea inflației medii cu simetrie asimetrică și concentrarea asupra ocupării forței de muncă. Totuși, Lagarde a subliniat că acest lucru „nu influențează ceea ce va funcționa pentru noi, deoarece activitatea noastră nu a fost încă finalizată”.

Revizuirea strategică a politicii monetare a BCE are loc în premieră la 17 ani de la înființarea instituției și se urmărește susținerea unui exercițiu de revizuire mai regulat, o variantă fiind la 8 ani, odată cu schimbarea președinției băncii, potrivit economistei-șef a zonei euro, care susține această variantă care oferă continuitate, spre deosebire de cea a unui ciclu de cinci ani.

„Nu sunt sigură că trebuie să aibă loc o dată la cinci ani (revizuirea strategică, n.r.), sincer, nu ne-am hotărât asupra acestui aspect. Părerea mea personală este că, dacă facem acest lucru o dată la cinci ani, vine un moment în care un președinte nou se instalează și este aproape blocat pentru primii cinci ani ai mandatului său. În schimb, ar putea fi aliniată cu președinția. În acest fel, în primul an, fiecare președinție va continua implementarea strategiei anterioare, în timp ce va începe o nouă evaluare. Este oarecum un moment constituțional, dacă ne gândim la traseu, la ancoră, la instrumente, la relația politicii monetare cu cea fiscală, cu stabilitatea financiară, de exemplu. Într-un fel, este cu totul de bază. Prin urmare, nu ar trebui să fie necesar să facem acest lucru prea des”, a explicat Christine Lagarde.

Președinta BCE a mai precizat că primele rezultate ale strategiei sunt așteptate fie la finele verii, fie la începutul toamnei, progresul pe noua strategie fiind avansat, însă a punctat că acest lucru „este mai puțin important decât calitatea revizuirii și existența unui consens solid” în cadrul zonei euro asupra direcției noii politici monetare.